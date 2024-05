Médica foi agredida no PPA

Enquanto exercia a sua função, uma médica foi agredida no Posto de Pronto Atendimento (PPA), por uma adolescente de 16 anos, na terça-feira, dia 14. A agressão aconteceu por volta das 16h30 e a Polícia Militar foi acionada no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a médica atendeu um rapaz e sua namorada, sem motivos, deu vários tapas e socos em seu rosto.

Em seguida, o casal deixou o local e a adolescente, embora tenha sido reconhecida pela médica, não foi localizada nas imediações. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul e um boletim de ocorrência foi registrado.