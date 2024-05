Painel – Contas aprovadas

Ainda indefinido

O Corpo Clínico do Hospital de Caridade ainda não conseguiu indicar qual dos seus membros será o novo diretor clínico da entidade, segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande. A falta da indicação, pode prejudicar o bom andamento dos trabalhos do Hospital, pois ter um diretor clínico é imprescindível e regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) que o fiscaliza.

Em alta

Sondagens feitas recentemente deixaram o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) muito bem com sua administração. Há um bom tempo ele vem ostentando uma aprovação entre 60% a 70% do seu governo junto à população. Certamente este capital político há de refletir no resultado das eleições municipais.

Foi-se a fase

De políticos pegarem criancinhas no colo e beijarem em época de eleições. Agora com o advento da internet e das redes sociais, qualquer situação envolvendo pessoas conhecidas, é motivo de grandes saudações via internet. Também não escapam situações envolvendo cachorrinho e gatos de estimação sendo paparicados pelos políticos do Brasil todinho. Vargem, inclusive.

Enchentes do Rio Grande do Sul

Boas intenções à parte, a tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul também está sendo palco para a presença de muitos políticos buscarem ajuda para a população gaúcha. Altruísmo à parte, que esta boa vontade dos políticos não fique somente nos momentos de grandes tragédias que abalam o país, mas que procurem também ajudar nas pequenas tragédias humanas que muitos vargengrandenses vivem no seu dia a dia e passam ao longe dos olhares de muitos políticos locais.

Contas aprovadas

Na última sessão de Câmara, realizada dia 7 de maio, o prefeito Amarildo esteve na Câmara Municipal explicando aos vereadores sobre as suas contas de 2020. As contas do prefeito foram aprovadas por todos os vereadores presentes.

Família de Itaroti

O vereador Celso Itaroti (PSD) lembrou na última sessão de Câmara da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, estado natal de seu pai, Itamar Della Nina Cerva, o conhecido Gaucho, já falecido. Itaroti disse que está em contato com seus familiares de lá e que no momento o que mais precisam os milhares de gaúchos atingido pelas enchentes, é de água, pois estão sem água para beber.