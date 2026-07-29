Cyberdragons é vice-campeã em mundial no Canadá

A equipe de robótica Cyberdragons, do Colégio Vitória, participou da etapa mundial da FIRA World Cup Canada 2026, realizada entre os dias 17 e 21 de julho na cidade de Markham, no Canadá. A competição reuniu equipes de diversos países e contou com cinco desafios, quatro dos quais foram apresentados apenas durante os dias do evento, exigindo estratégia rápida e autonomia dos competidores.

Organizada pela Federation of International RoboSports Association (FIRA) em parceria com a Canadian National Robotics Society (CNRS), a 31ª edição do evento reuniu mais de 1.000 participantes de cerca de 20 países para disputar categorias de ponta, como carros autônomos, tecnologia de drones e esportes robóticos.

Após as tentativas nas diversas modalidades, no último dia, na modalidade Missão Impossível United, que consistia em resolver um desafio em conjunto com mais duas equipes, a VIC Mission Challenger e Beeta Mission, a Cyberdragons conquistou o 2° lugar na categoria sub-14. A equipe foi composta por Rafael Vidal, Guilherme Santos, Tiago Fernandes e Davi Mansara, com a coordenação do professor Matheus Giglio.

Gui, responsável pelo desenvolvimento da estratégia da Cyberdragons, relatou como foi a experiência. Segundo ele, o grupo foi sorteado com duas equipes formadas por crianças mais novas e com ideias diferentes das suas, o que exigiu trabalho em dobro. A equipe chegou a ser subdividida em duas por causa da diferença de idade entre os integrantes.

Gui contou ainda que, diante da dificuldade em fazer sua ideia inicial funcionar, acabou se inspirando no robô da equipe parceira, o que resultou na conquista do segundo lugar. Já Rafinha, que compete na categoria sub-19, destacou que, apesar da separação das equipes, o grupo sempre buscou colaborar, seja auxiliando na programação, seja na estrutura dos robôs.

Trajetória

Competindo desde 2022, a equipe já conquistou diversos títulos importantes no Brasil e no mundo. Entre as principais conquistas estão os primeiros lugares na ITR Internacional, no Chile, em Cabo de Guerra e Sumô, e no AI for Good Nacional, que garantiu vaga para o mundial da competição, disputado na Suíça.

Em 2025, a equipe se destacou na TJR Nacional, em São Paulo, com vitórias em Sumô, Corrida de Carros Autônomos e Corrida de Arrancada, além do quarto lugar entre 16 países no AI for Good Mundial, em Genebra. Também conquistou classificação para o mundial no Canadá após título no DRC Explorer da FIRA Nacional.

Já em 2026, os Cyberdragons somaram triunfos na Robo RAVE Nacional, em Campinas, com três primeiros lugares na categoria Sub-14 (Seguidor, Amazing e Alpinista), e na FIRA Estadual, em Santo André, com vitórias em DRC e Sumô. As conquistas garantiram à equipe vaga nos mundiais dos Estados Unidos e do Canadá, este último com o segundo lugar na Missão Impossível United.