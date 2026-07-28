Cavaleiros de Vargem Grande conquistam medalhas na Eapic

Os vargengrandenses Paula Santiago e Fernando Luiz Carneiro do Amaral Filho conquistaram medalhas na disputa de Team Penning durante a 50ª edição da Eapic, na competição realizada de 9 a 11 de julho, no Recinto de Exposições de São João da Boa Vista.

O Team Penning é um esporte equestre de velocidade e estratégia que reproduz o manejo diário de gado em fazendas. Disputada em arena fechada, a modalidade exige que uma equipe de três cavaleiros separe três bovinos específicos de um rebanho de 30 animais e os conduza até um pequeno curral posicionado no lado oposto da pista. Ao início de cada prova, o locutor anuncia o número sorteado que os bois daquela rodada carregam no lombo, e a partir daí o cronômetro começa a contar. Os competidores precisam entrar no rebanho, apartar os três animais corretos sem deixar que os demais fujam, e trancá-los no curral no menor tempo possível, geralmente dentro do limite de 60 ou 90 segundos.

Paula Santiago, de 36 anos, treina a modalidade há dois anos e meio.

Ela conta que a paixão por cavalos já fazia parte de sua vida e que a oportunidade de competir veio por meio do cunhado, Marcelo Merlin. Na Eapic, Paula conquistou o primeiro lugar na categoria feminino e o segundo lugar na soma 3. Segundo ela, o resultado foi bastante positivo e marcou a conquista da primeira fivela da carreira. “Ganhar a primeira fivela foi uma sensação única, sem explicação”, disse à Gazeta de Vargem Grande. Paula já projeta a sequência da temporada, com participação prevista em provas regionais em Mogi Mirim e São João da Boa Vista.

Fernando Luiz Carneiro do Amaral Filho, de 37 anos, compete há três anos. Ele explica que a escolha pelo Team Penning veio da paixão por cavalos somada à rotina de trabalho. Como pecuarista, já lidava diariamente com o manejo de animais na fazenda, o que o aproximou da modalidade. Na edição 2026 da Eapic, foram três dias de eliminatórias, com mais de 700 passadas. Fernando obteve o melhor tempo de toda a prova e conquistou o primeiro e o segundo lugar nas categorias em que competiu. “Agradeço a Deus, minha égua Dixie, que é minha parceira na prova, meu treinador Mário Henrique, do MH Ranch, minha esposa, meus filhos e toda minha família que está sempre me apoiando nas provas”, afirmou.

Fernando avalia que a Eapic 2026 foi uma edição muito bem organizada, com animais saudáveis e competidores de alto nível, fatores que, segundo ele, se somam para garantir uma boa prova. Ele já venceu competições em São José do Rio Pardo, Vargem Grande do Sul, Itapira, Jaguariúna, além da própria Eapic, e afirma que ainda restam alguns campeonatos programados para este ano.