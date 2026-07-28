Campanha Julho Amarelo continua em Itobi

A Prefeitura de Itobi mantém, ao longo do mês de julho, as ações da campanha Julho Amarelo, voltada à conscientização, prevenção e combate às hepatites virais. A campanha segue até sexta, dia 31.

As hepatites virais são doenças que atingem o fígado e, na maioria dos casos, podem evoluir de forma silenciosa, sem apresentar sintomas nas fases iniciais. Por esse motivo, a campanha destaca a importância da prevenção, da vacinação e do diagnóstico precoce.

Em Itobi, as vacinas estão sendo aplicadas na Sala de Vacinação da UBS Alcibíades Pires (Policlínica), de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a verificar a situação vacinal e procurar a unidade de saúde para receber as orientações necessárias.