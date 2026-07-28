Deputado Federal Celso Russomanno visitou Grama

O prefeito de São Sebastião da Grama, Zé da Doca (PSD), recebeu a visita do deputado federal Celso Russomanno (Republicanos) para uma reunião na última semana. Na ocasião, foram apresentadas as principais demandas do município.

Durante o encontro, o prefeito ressaltou as necessidades prioritárias da cidade e reforçou a importância de parcerias na busca por recursos e investimentos que contribuam para o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população.