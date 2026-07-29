Autores de Vargem participam de debates literários na Flip

A ginecologista e obstetra Cristiane Morandin esteve na sexta-feira, dia 24, na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) participando da mesa “Literatura pela neurociência: Quem lê vive melhor?”. O encontro, realizado na casa PublishNews, teve mediação de Bruno Barbosa e contou também com a participação do neurologista Leandro Telles. A presença da médica na 24ª edição do maior festival literário da América Latina marca o lançamento de seu primeiro livro, publicado pela Editora Labrador.

Cristiane e o marido, Antônio Carlos Carvalho, dividiram um momento de lançamento conjunto no dia 23 de julho, em sessão de autógrafos na Livraria Muvuca, na Flip. Carlos é autor do livro “A Dieta do Ego”, também uma publicação da Editora Labrador e também participou de uma mesa na Flip, no dia 24. Leia mais abaixo.

À Gazeta de Vargem Grande, Cristiane falou sobre a expectativa de participar do principal evento da literatura brasileira. Ela contou que se preparava para ir à Flip com o marido como expectadora, quando recebeu o convite para participar do evento como autora. “A gente já tinha marcado de ir para Paraty como espectadores. A gente já tinha ido uma vez, pois sempre fomos amantes da literatura. Aí a editora mandou uma mensagem na semana passada, falando que entre os autores que eles representam, eu e o Carlos fomos selecionados para o evento. A gente ficou muito feliz. É um evento muito importante para quem está escrevendo, para a literatura”, comentou.

O livro

A obra, intitulada “Na Própria Pele”, narra a trajetória da médica após receber, aos 33 anos e grávida de quatro meses, o diagnóstico de esclerose sistêmica, doença sem cura que apresentava 90% de chance de morte em seis meses. A esclerose sistêmica foi o segundo diagnóstico autoimune enfrentado por Cristiane, que anteriormente já havia recebido o diagnóstico de Tireoidite de Hashimoto. Quinze anos depois, já em remissão, ela transformou a experiência de médica que se tornou paciente em um relato sobre escuta, fé e cuidado integrativo.

“Percebi que precisava percorrer o caminho inverso, em vez de olhar apenas para os sintomas, investigar o que estava contribuindo para aquele desequilíbrio”, conta a autora sobre o processo que a levou a se aprofundar nos estudos da nutrologia e da medicina integrativa. Ao longo da jornada, ela passou a compreender o sono, a alimentação, o movimento e o próprio estresse como pilares de uma vida equilibrada, atribuindo à fé e ao acolhimento um peso tão importante quanto o de qualquer prescrição médica.

Segundo Cristiane, o livro não se destina apenas a pacientes autoimunes, mas a todos que sentem o corpo pedir ajuda, seja pelo cansaço que não passa, pela inflamação silenciosa ou pela falta de clareza mental. “Não é sobre cura no sentido tradicional. É sobre presença e transformação”, resume Cristiane, que segue o tratamento indicado por seus médicos somando a ele novos hábitos e uma escuta mais atenta ao próprio corpo. O livro já está disponível em pré-venda em livrarias e plataformas de todo o Brasil, incluindo a Amazon.

Agenda de lançamentos

Além da Flip, a autora tem uma agenda de lançamentos em diferentes eventos. No dia 14 de agosto, ela participa de um evento na Livraria da Travessa, no Shopping Vila Lobos, em São Paulo. Em setembro, viaja ao Marrocos para palestrar no DWS e apresentar o livro no país, e no dia 11 do mesmo mês participa de uma sessão de autógrafos na Bienal do Livro de São Paulo, ao lado da Editora Labrador. Um lançamento também está sendo organizado em Vargem Grande do Sul, mas a data ainda está em definição.

“A Dieta do Ego” na Flip

O economista Antônio Carlos Carvalho autor de “A Dieta do Ego” participou na sexta-feira, dia 24, da mesa “Porque as relações importam (tanto) nas empresas”, na Casa PublishNews, na Flip, em Paraty. Ele debateu o tema com André Palme, head da estante Virtual; Carol Romano, psicanalista e especialista em cultura organizacional e liderança e Wendel Almeida, head de estratégia na Catavento Distribuidora. O livro também terá uma agenda de lançamentos.