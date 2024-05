Bombeiros de Vargem seguem com resgates no RS

Uma equipe de bombeiros civis voluntários está no Rio Grande do Sul para auxiliar nos resgates, após os temporais que levaram a enchentes no Estado. De Vargem Grande do Sul, há atualmente cinco voluntários em Canoas, cidade do Rio Grande do Sul.

A equipe de voluntários de Vargem Grande do Sul saiu do Centro de Formação de Bombeiros Civis nesta sexta-feira, dia 10, por volta das 13h. À Gazeta de Vagem Grande, o comandante geral de operações, Carlos Oliveira, de 43 anos, informou que, até o momento, mais de 30 pessoas e cerca de 40 animais já foram resgatados pelo grupo.

No total, um ônibus lotado com 42 bombeiros saiu da região, sendo 18 voluntários de Vargem, além de voluntários de São João da Boa Vista, Poços de Caldas, São José do Rio Pardo, Casa Branca e Tambaú. Alguns voluntários já voltaram para casa.

O grupo levou um barco e se reuniu com a equipe de voluntários de Sorocaba, seguindo ao RS. O objetivo é ajudar o maior número de pessoas que se encontram em cima de telhados e pessoas desabrigadas.

Segundo o comandante, é devastador ver famílias bebendo água da chuva, pois até água em algumas regiões está em falta. “Simplesmente alguns lugares deixaram de existir e o sentimento que nos passa é que nós de São Paulo e de Vargem somos muitos abençoados, temos tudo, você agradece por ter uma água encanada… São cenas de guerra por aqui”, disse.

Vargem está na rota do mapa de arrecadação e um dos pontos é o Centro de Formação. Mesmo com a ida dos voluntários ao Rio Grande do Sul, uma equipe ainda receberá doações para levar ao Estado posteriormente. O Centro de Formação está localizado na Rua Sargento Cassiano, nº 2835, ao lado do Tiro de Guerra.

Fotos: Arquivo pessoal