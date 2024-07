Começou a vida trabalhando com animais

Outra pessoa que partiu recentemente e que foi um homem simples do campo no início de sua vida, foi Carlos Alberto de Oliveira, o Carlitão, que viria mais tarde a se tornar um dos mais prósperos agricultor de Vargem Grande, porém, nunca negando sua origem. Numa entrevista concedida ao jornal Gazeta de Vargem Grande em julho de 1998, sobre a Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, lembrou com saudades dos tempos em que fazia suas viagens em lombo de burro brabo, mula arredia e cavalo “mardoso”.



Carlitão guardou com carinho o nome de vários dos animais que possuiu, citando-os na reportagem, de quem comprou, de quem o ensinou a montar, a domar, de sua juventude quando morava na Fazenda Santa Terezinha da Fartura, perto de São Roque e amansava animais arredios. A vida de sucesso do grande empresário que se tornou no agronegócio, teve início com a lida de animais, em cima de lombo de burro. Foi comprando e vendendo estes animais, que Carlitão deu início à sua fortuna. Sua vida vinculada aos animais, o leva a ser devidamente homenageado e constar dos romeiros devotos à Senhora Sant’ Ana que já se foram.