Passeata em conscientização ao autismo será neste sábado

Haverá neste sábado, dia 5 de abril, uma passeata em conscientização ao autismo, organizada pela munícipe Geiza Leandrin com apoio da Prefeitura Municipal.

A concentração para o início da passeata será às 8h30 na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. A saída dos participantes acontecerá às 9h e o encerramento da passeata será na Praça Washington Luiz, na Escola Estadual Benjamin Bastos.

À Gazeta de Vargem Grande, Geiza comentou que a passeata é mais do que um ato simbólico. “É um gesto concreto de uma sociedade comprometida com a inclusão e com a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos”, explicou.

Ela pontuou sobre a importância da conscientização do transtorno do espectro autista. “A importância é trazer mais informações à sociedade sobre como conviver melhor com a diversidade das pessoas com TEA, de forma respeitosa com oportunidades e equidade de direitos”, disse.

“Todos nós temos papéis fundamentais na vida das pessoas com autismo, afinal, somos responsáveis por acolher, estimular, cuidar e protegê-las”, completou.