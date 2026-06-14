Ameaçou a esposa e foi preso pela polícia

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e ameaça na tarde de segunda-feira, dia 8, no Centro de Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 17h40 pelo cabo PM Mateus e pelo cabo PM Patente, com apoio de agentes da Guarda Municipal.

A equipe foi acionada após denúncia de que um homem ameaçava de morte uma mulher no estabelecimento comercial, na Rua Quinzinho Otávio. No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido ameaçada de morte pelo marido, o qual havia fugido em direção à residência do casal, a aproximadamente 200 metros do seu local de trabalho. Em diligência até o imóvel, na Rua do Rosário, os policiais encontraram o autor escondido no interior da residência.

Ele foi detido e recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça. O uso de algemas foi necessário em razão de seu estado de agitação e imprevisibilidade. A Guarda Civil Municipal auxiliou na condução da vítima até a delegacia, enquanto a equipe da PM encaminhou o autor ao posto de pronto atendimento para laudo cautelar, com resultado negativo para lesões corporais.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul ao escrivão Daniel. O delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a prisão em flagrante, e o autor permaneceu preso à disposição da Justiça.