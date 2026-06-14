Irmãos foram presos por tráfico na Cohab 6

Dois irmãos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde de terça-feira, 9 de junho, na Rua Francisco Alvares Florence, na Cohab 6, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 16h33 pelo cabo PM Leite e pelo soldado PM Jangoas, com apoio do cabo PM Salomão e do cabo PM Márcio. Ambos os detidos são reincidentes pelo mesmo crime e recém-egressos do sistema prisional.

A ação partiu de denúncia pelo Disque Denúncia 156, que informava a comercialização de crack e maconha na residência por dois irmãos e alertava para a possibilidade de fuga pelos fundos do imóvel em caso de intervenção policial. No endereço, os policiais abordaram os dois irmãos em frente à casa. Na revista pessoal, foram encontrados com um deles três porções de maconha, R$ 20,00 e um celular. Com o outro, uma porção maior de maconha e R$ 20,00. Em razão de ambos já terem resistido a prisões anteriores, foi solicitado apoio de outra viatura.

Questionado, um dos irmãos confirmou haver mais drogas no interior da residência. Ao ouvir a resposta do irmão, o outro correu para dentro do imóvel, apanhou uma sacola verde e saltou pela janela dos fundos. A sacola rasgou e caiu ao solo durante a fuga. Mesmo transpondo o muro, ele foi alcançado e detido pelo soldado PM Jangoas na residência vizinha, na Rua Nei Fernandes Bolonha. O material que caiu da sacola revelou oito porções de maconha embaladas em plástico transparente, idênticas às encontradas na abordagem.

A mãe dos dois autorizou e acompanhou todas as buscas domiciliares. No quarto de um dos irmãos, foram encontradas 89 pedras de crack, uma balança de precisão, sete porções de maconha e R$ 322,00 em cédulas. Na sala onde o outro dormia, foram localizadas 13 porções grandes de maconha e R$ 172,00. O total apreendido, conforme apurado na delegacia, foi de 32 porções de maconha pesando 190 gramas, 89 pedras de crack pesando 32 gramas, R$ 534,00 em dinheiro, uma balança de precisão e um celular Motorola.

Os dois foram conduzidos ao posto de pronto atendimento e apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, o delegado Antônio Carlos Pereira Junior ratificou a prisão em flagrante. Ambos permanecem presos à disposição da Justiça.