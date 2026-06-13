Vargem Grande conquista medalhas em jogos da advocacia

Duas advogadas de Vargem Grande do Sul trouxeram medalhas da segunda edição dos Jogos da Advocacia Paulista (JAP), realizada entre os dias 3 e 7 de junho em Piracicaba, no Clube Cristóvão Colombo. Vanessa Martins, que também exerce o cargo de vereadora municipal, conquistou o bronze no jiu-jitsu, e Suzana Canal levou o ouro na corrida de 5 km. A delegação local inscreveu seis atletas, mas um dos advogados não pôde participar.

O JAP é o maior evento esportivo da advocacia paulista, reunindo advogados de diferentes regiões do estado em 20 modalidades. A primeira edição foi realizada em Bebedouro, em setembro de 2023, com mais de 2 mil participantes. Para 2026, sete cidades disputaram o direito de sediar os jogos, e Piracicaba foi escolhida após avaliação técnica. O evento acontece a cada três anos e tem como proposta reunir a advocacia paulista em torno de saúde, competição e confraternização.

A medalha de bronze de Vanessa Martins no jiu-jitsu traz uma história de resistência. Praticante da modalidade desde os 18 anos, ela enfrentou lesões ao longo da trajetória e chegou a ficar quase oito anos completamente afastada dos tatames. “Tentei retornar várias vezes, mas sem muito sucesso”, contou. O retorno definitivo veio apenas em janeiro deste ano, quando ela conseguiu, nas palavras dela, “pegar firme novamente nos treinos”.

Foi sua primeira participação no JAP, e ela estreou no pódio. Mas Vanessa faz questão de contextualizar a conquista: seu foco, hoje, não está no alto rendimento. “Minha verdadeira meta é me manter ativa e presente nessa modalidade que me acompanha há tanto tempo e que faz parte da minha vida”, disse. Para ela, a grande vitória é outra: “Conseguir estar de volta ao tatame, com consistência, cuidando da saúde e desfrutando da arte suave todos os dias”, afirmou.

Suzana Canal também estreou no JAP e foi direto ao ouro. A corrida de 5 km foi disputada em condições adversas, com frio intenso, neblina e ela ainda estava lesionada no dia da prova. Mesmo assim, completou o percurso em 28 minutos e 50 segundos, superando a meta de 30 minutos que havia estabelecido com o treinador Claudemir Cassamasso. “Foi uma prova difícil, mas acredito que a palavra seja superação. Fiquei muito orgulhosa do meu desempenho e de poder trazer essa conquista”, disse.

Suzana chegou à corrida de rua pelo incentivo de duas amigas, Mel e Sabrina, e em agosto de 2025 passou a integrar a Equipe de Corrida GMFIT. O gosto pela modalidade, no entanto, se consolidou mesmo a partir de janeiro deste ano. Hoje ela treina três vezes por semana com planilha montada pelo treinador Cassamasso, conhecido como Kako. “Nosso objetivo para essa prova era realizar em aproximadamente 30 minutos, mas consegui fechar com 28 minutos e 50 segundos”, destacou.

A advogada já projeta novos desafios. Sua equipe disputa pelo segundo ano consecutivo o Circuito Jornada do Herói, que acontece na região, concorrendo ao título de melhor equipe. Recentemente, o atleta Giovanni garantiu classificação para a Maratona Internacional de Boston. “Estamos animados com os resultados”, disse Suzana.