Bushido é vice-campeã em copa de judô em Araras

A Associação Bushido de Judô, de Vargem Grande do Sul, conquistou o vice-campeonato geral da Copa AAA de Judô, disputada no último domingo, dia 7, na cidade de Araras. A equipe, comandada pelo sensei Daniel Garcia, também levou o troféu de melhor pontuação nas categorias sub-18 e sub-21.

O evento reuniu aproximadamente 600 atletas e 30 associações e clubes, sendo organizado pela 8ª Delegacia Regional Oeste da Federação Paulista de Judô em parceria com a Associação Atlética Ararense e a A.E.C. Shinrai. A delegação de Vargem Grande do Sul contou com 33 atletas em competição.

O desempenho da equipe foi expressivo, com a conquista de 14 medalhas de ouro, nove de prata e sete de bronze, totalizando 30 pódios. “Parabéns aos nossos judocas vargengrandenses, todos participam do Projeto Social Bushido de Judô, todos foram muito bem, medalhistas ou não, defenderam nossa associação e nossa cidade”, afirmou o sensei Daniel.

Ele agradeceu à diretoria, aos pais e mães que acompanharam a equipe, aos árbitros e oficiais técnicos que atuaram na competição, aos parceiros do projeto e ao diretor do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul., André Leone.