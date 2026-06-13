Final do Veteranos neste domingo

A equipe do Sambaí.com, de Vargem Grande do Sul, enfrenta o Cruzeirinho FC, de São João da Boa Vista, neste domingo, dia 14, às 9h, na final do Campeonato Veteranos 2026, torneio organizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul. A decisão será disputada no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

O Sambaí vai em busca do vice-campeonato do torneio e conseguiu chegar à final após vencer o Cacondense FC, de Caconde, por 2 a 0. Já o Cruzeirinho chegou à decisão, após superar o Califórnia FC, de Águas da Prata, por 3 a 0. As semifinais foram disputadas na manhã do último domingo, dia 7 de junho, na Vargeana.