Vargengrandenses apostam em vitória do Brasil contra Marrocos

A Copa do Mundo Fifa 2026, que será disputada no Canadá, México e EUA, já começou. O primeiro confronto foi na quinta-feira, dia 11, quando a seleção do México enfrentou a África do Sul, no histórico Estádio Azteca, no México. Mas o Brasil estreia neste sábado, dia 13, diante da seleção de Marrocos. A partida acontece às 19h, no horário de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A final do torneio será disputada no mesmo estádio, no dia 19 de julho.

O confronto da estreia ganha contornos especiais por reunir duas seleções fortes em campo. O Brasil chega ao Mundial ocupando o sexto lugar no ranking da Fifa, seguido de perto pelo Marrocos, em sétimo, sendo considerada a melhor seleção do continente africano. É o único duelo da primeira fase da Copa envolvendo duas seleções do top 10.

O ciclo comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti teve pouco tempo de preparação, mas isso não abala a confiança do torcedor brasileiro. A expectativa pela chegada do hexacampeonato é real, e muita gente já projeta a festa visando erguer a taça. Para saber se essa fé também existe entre os vargengrandenses, a Gazeta foi às ruas perguntar: o torcedor de Vargem acredita no título?

Sophia Gabriely Alves da Costa, de 16 anos, não tem dúvidas. “Na minha casa estamos confiantes que o Brasil vai entrar ganhando, estamos apostando em 5 a 2 neste primeiro jogo. Vamos torcer muito”, disse. Questionada sobre onde vai acompanhar a partida, Sophia contou que estará em casa com os pais e os irmãos.

Fotos: Arquivo Pessoal e Ifood

Manuel Bezerra Sobrinho, 48 anos, também aposta na vitória brasileira. Para ele, o placar será de 2 a 1. Manuel disse que a Copa é momento de reunir a família e que vai estar em casa ao lado dela assistindo o jogo, com tudo preparado e o coração ansioso.

Antônio Carlos Facci, 54 anos, aposta em 3 a 1 para o Brasil, mas reconhece que não será fácil. “Vai ser meio complicado, mas depois que sair o primeiro o time tem que se soltar, tem que jogar a bola. Eu acho que o Brasil tem valores individuais que vão conseguir um resultado melhor”, afirmou. Para ele, o melhor lugar para assistir é em casa, com a família torcendo unida pelo País.

Valentina Federighi Gomes, 15 anos, também entra na torcida com expectativa alta. “Eu espero que o Brasil ganhe, e ganhe todos os jogos, não só o primeiro, porque faz tempo que a gente tá esperando essa taça. Eu vou assistir o jogo com meu padrasto e minha mãe e tenho fé que saia no mínimo 3 a 1”, declarou.