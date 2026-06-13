Encontro de Carros Antigos terá telão para o jogo do Brasil

A 5ª edição do Encontro de Carros Antigos de Vargem Grande do Sul promete reunir atrações para toda a família neste sábado e domingo na Represa Eduíno Sbardellini. Além da tradicional exposição de veículos clássicos, o evento contará com shows ao vivo, Feira Gastronômica, Feira de Artesanato e Mercado de Pulgas.

Uma das novidades deste ano será a instalação de um telão para a transmissão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo. A partida será exibida neste sábado, dia 13, a partir das 19h, permitindo que os visitantes acompanhem o desempenho do Brasil sem deixar o evento.

Segundo as previsões meteorológicas, a previsão é de chuva durante todo o sábado, sendo de 60% em alguns horários, como por volta das 16h, segundo o Clima Tempo. No horário do jogo da seleção, os índices de chuva variam entre 20% a 30%.

Solidariedade

Os expositores e participantes que puderem colaborar são convidados a doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às entidades do município. Os 300 primeiros expositores também receberão certificado de participação e premiações especiais.

Shows

Com entrada gratuita, a programação do evento, que tem o Clube Relíquias do Asfalto como um dos responsáveis, foi preparada para unir lazer, cultura, entretenimento e a paixão pelos automóveis antigos. A expectativa é receber visitantes de toda a região, consolidando o encontro como um dos principais eventos do calendário turístico e cultural do município.

A programação musical também promete animar os dois dias do 5º Encontro de Carros Antigos de Vargem. Neste sábado, dia 13, a banda Claymore sobe ao palco às 14h, seguida da banda Black Bones, às 16h. Já neste domingo, dia 14, a animação fica por conta da banda A Trinka, às 14h, e da banda Jacks, encerrando o encontro às 16h.