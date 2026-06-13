Atleta de Vargem fica em 2º na Ultramaratona do Vulcão

O policial militar Márcio Silva, de 36 anos, de Vargem Grande do Sul, completou no último fim de semana, a Ultra do Vulcão, ultramaratona de trail running realizada na região de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Ele terminou a prova entre os dez primeiros na classificação geral e em segundo lugar na sua categoria, na prova dos 52 km.

A Ultra do Vulcão é disputada em terreno de vulcão extinto, com subidas íngremes, trilhas técnicas e variações climáticas severas. O percurso combina estradas de terra, vicinais e trechos de asfalto, e o evento oferece distâncias de 5 km, 24 km, 52 km, 100 km e 350 km.

Corredor desde 2016, Márcio começou nas provas de rua, nas distâncias de 5 e 10 km. A ultramaratona representava um objetivo a ser alcançado. “Uma meta que já havia traçado a algum tempo: concluir uma ultramaratona, superando os limites físicos e mentais”, contou o atleta, que integra a equipe Lokos por Corrida.

O próximo desafio já está no horizonte. Márcio mira a Guará Trail, prova de montanha que deve acontecer em breve. A participação na Ultra do Vulcão, segundo ele, foi mais do que uma conquista esportiva, foi a realização de um objetivo pessoal construído ao longo de anos de treinamento.