Paulo Guerra disputa 2ª fase de circuito nacional paralímpico

O paratleta vargengrandense Paulo Guerra, especialista em salto em altura, viajou na quarta-feira, dia 10, para São Paulo para disputar a 2ª fase do Circuito Paralímpico Loterias Caixa 2026. A prova de atletismo está marcada para a sexta-feira, dia 13 de junho, a partir das 8h, e terá transmissão ao vivo pelo canal do Comitê Paralímpico Brasileiro no YouTube, das provas da sexta-feira.

Para chegar preparado à competição, Paulo passou os últimos dias em Timbó, Santa Catarina, onde realizou um treinamento intensivo. A viagem foi possível após ele receber alta médica no dia 3 de junho. “Eu recebi alta dos médicos e tinha essa preparação pra fazer pra poder voltar às competições, aí vim pra cá fazer um treinamento intensivo”, explicou o atleta. Ele chegou a São Paulo na madrugada de quinta-feira, e participa do congresso técnico antes da prova.

A preparação contou com apoio da Prefeitura de Vargem Grande do Sul. O Departamento de Esportes e Lazer que vem oferecendo suporte ao atleta neste período de treinamento em Santa Catarina. “Graças ao apoio do diretor de esporte de Vargem, André Leone, estou conseguindo ficar aqui por esses dias”, disse Paulo, que agradeceu o apoio da prefeitura.