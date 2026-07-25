135 anos da Paróquia Sant’Ana: uma história de fé, cultura e esperança

A história de Vargem Grande do Sul e a história da Paróquia Sant’Ana caminham lado a lado. Desde as origens de nossa cidade, a fé católica não foi apenas uma experiência religiosa, mas também uma força inspiradora da cultura, das tradições e dos valores que moldaram a identidade de nosso povo. Essas marcas continuam presentes em nossa história, em nossas famílias e em tantas manifestações de fé, como a tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que neste ano celebra sua 50ª edição.

É uma grande alegria comemorarmos os 135 anos da criação da Paróquia Sant’Ana. Celebrar este jubileu é reconhecer a ação de Deus ao longo de tantas gerações. Uma paróquia é, antes de tudo, uma comunidade: formada por homens e mulheres que oferecem seus dons, enfrentam seus limites e, unidos, procuram viver o Evangelho. É o próprio Senhor quem sustenta e conduz sua Igreja, caminhando no meio de seu povo.

Nossa gratidão se estende a todos aqueles que escreveram essa história: sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos e leigas comprometidos, que, com generosidade e espírito missionário, edificaram esta comunidade ao longo de 135 anos.

Para este Ano Jubilar escolhemos como lema as palavras de Jesus no Evangelho de São João: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” (Jo 13,34). Que este mandato seja o horizonte permanente de nossa caminhada, fazendo da caridade fraterna o sinal mais eloquente da presença de Cristo entre nós.

Nossa paróquia é dedicada a Sant’Ana, que, segundo a antiga tradição cristã, é a mãe da Virgem Maria e, por isso, a avó materna de Jesus. Como católicos, professamos a fé na comunhão dos santos e acreditamos que aqueles que já contemplam a Deus continuam intercedendo por nós, peregrinos nesta terra. Tenho a certeza de que Sant’Ana vela com especial carinho por Vargem Grande do Sul, cidade da qual é Padroeira.

Ao concluir esta mensagem, dirijo uma saudação fraterna a todos os leitores e convido cada família a unir-se em oração por nossa comunidade, rezando a Oração Jubilar preparada para este aniversário.

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Oração Jubilar a Sant’Ana 135 anos da Criação da Paróquia

Ó gloriosa Sant’Ana,

mãe da Virgem Maria,

educadora da esperança

e Padroeira de nossa querida Paróquia,

nós vos louvamos pelos 135 anos de fé,

de evangelização e de amor vividos por esta comunidade.

Ao celebrarmos este Jubileu,

queremos acolher o mandato de Jesus:

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.”

Fazei de nossa Paróquia uma verdadeira família,

onde cada pessoa seja acolhida,

cada ferida seja cuidada

e cada coração descubra a alegria de servir.

Vós, que formastes Maria no caminho da fé,

ensinai-nos a viver o amor descrito pelo Apóstolo:

um amor paciente e bondoso,

que não se deixa vencer pelo orgulho,

que sabe perdoar,

que busca a verdade,

que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.

Intercedei por nossas famílias,

pelas crianças, pelos jovens,

pelos adultos e idosos,

pelos enfermos e pelos que sofrem,

para que ninguém se sinta sozinho

e todos experimentem a ternura de Deus.

Olhai com carinho por nossa cidade de Vargem Grande do Sul.

Abençoai suas autoridades,

seus trabalhadores,

seus agricultores,

seus educadores,

os que nasceram nesta terra

e todos os que aqui encontraram um lar.

Fazei florescer entre nós a fraternidade,

a justiça, a paz e a solidariedade.

Que este Ano Jubilar renove em nós

o ardor missionário,

a alegria do Evangelho

e o compromisso de sermos testemunhas da caridade,

para que nossa comunidade continue sendo,

pelas próximas gerações,

um sinal vivo do amor de Cristo.

Ó Sant’Ana,

caminhai conosco,

fortalecei nossa esperança,

conduzi-nos sempre a Jesus,

por meio de Maria,

para que, vivendo o amor que não passa,

alcancemos um dia a alegria da eternidade.

Amém.

Pe. Thiago Caldeira Oliveira – Pároco da Paróquia Sant’Ana de Vargem Grande do Sul – SP