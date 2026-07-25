135 anos da Paróquia Sant’Ana: uma história de fé, cultura e esperança

A história de Vargem Grande do Sul e a história da Paróquia Sant’Ana caminham lado a lado. Desde as origens de nossa cidade, a fé católica não foi apenas uma experiência religiosa, mas também uma força inspiradora da cultura, das tradições e dos valores que moldaram a identidade de nosso povo. Essas marcas continuam presentes em nossa história, em nossas famílias e em tantas manifestações de fé, como a tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que neste ano celebra sua 50ª edição.
É uma grande alegria comemorarmos os 135 anos da criação da Paróquia Sant’Ana. Celebrar este jubileu é reconhecer a ação de Deus ao longo de tantas gerações. Uma paróquia é, antes de tudo, uma comunidade: formada por homens e mulheres que oferecem seus dons, enfrentam seus limites e, unidos, procuram viver o Evangelho. É o próprio Senhor quem sustenta e conduz sua Igreja, caminhando no meio de seu povo.
Nossa gratidão se estende a todos aqueles que escreveram essa história: sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos e leigas comprometidos, que, com generosidade e espírito missionário, edificaram esta comunidade ao longo de 135 anos.
Para este Ano Jubilar escolhemos como lema as palavras de Jesus no Evangelho de São João: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” (Jo 13,34). Que este mandato seja o horizonte permanente de nossa caminhada, fazendo da caridade fraterna o sinal mais eloquente da presença de Cristo entre nós.
Nossa paróquia é dedicada a Sant’Ana, que, segundo a antiga tradição cristã, é a mãe da Virgem Maria e, por isso, a avó materna de Jesus. Como católicos, professamos a fé na comunhão dos santos e acreditamos que aqueles que já contemplam a Deus continuam intercedendo por nós, peregrinos nesta terra. Tenho a certeza de que Sant’Ana vela com especial carinho por Vargem Grande do Sul, cidade da qual é Padroeira.
Ao concluir esta mensagem, dirijo uma saudação fraterna a todos os leitores e convido cada família a unir-se em oração por nossa comunidade, rezando a Oração Jubilar preparada para este aniversário.
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Oração Jubilar a Sant’Ana 135 anos da Criação da Paróquia
Ó gloriosa Sant’Ana,
mãe da Virgem Maria,
educadora da esperança
e Padroeira de nossa querida Paróquia,
nós vos louvamos pelos 135 anos de fé,
de evangelização e de amor vividos por esta comunidade.
Ao celebrarmos este Jubileu,
queremos acolher o mandato de Jesus:
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.”
Fazei de nossa Paróquia uma verdadeira família,
onde cada pessoa seja acolhida,
cada ferida seja cuidada
e cada coração descubra a alegria de servir.
Vós, que formastes Maria no caminho da fé,
ensinai-nos a viver o amor descrito pelo Apóstolo:
um amor paciente e bondoso,
que não se deixa vencer pelo orgulho,
que sabe perdoar,
que busca a verdade,
que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.
Intercedei por nossas famílias,
pelas crianças, pelos jovens,
pelos adultos e idosos,
pelos enfermos e pelos que sofrem,
para que ninguém se sinta sozinho
e todos experimentem a ternura de Deus.
Olhai com carinho por nossa cidade de Vargem Grande do Sul.
Abençoai suas autoridades,
seus trabalhadores,
seus agricultores,
seus educadores,
os que nasceram nesta terra
e todos os que aqui encontraram um lar.
Fazei florescer entre nós a fraternidade,
a justiça, a paz e a solidariedade.
Que este Ano Jubilar renove em nós
o ardor missionário,
a alegria do Evangelho
e o compromisso de sermos testemunhas da caridade,
para que nossa comunidade continue sendo,
pelas próximas gerações,
um sinal vivo do amor de Cristo.
Ó Sant’Ana,
caminhai conosco,
fortalecei nossa esperança,
conduzi-nos sempre a Jesus,
por meio de Maria,
para que, vivendo o amor que não passa,
alcancemos um dia a alegria da eternidade.
Amém.
Pe. Thiago Caldeira Oliveira – Pároco da Paróquia Sant’Ana de Vargem Grande do Sul – SP