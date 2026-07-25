A romaria que louva Maria,

pelas veredas do sertão.

Os cavalos rompem as estradas,

levando consigo

a fé,

a purificação

e o amor.

Reúnem-se os romeiros

em santa devoção.

Vencem os espinhos,

as pedras do caminho

e o peso da jornada,

trazendo Sant’Ana

guardada no peito.

Ela alumia cada passo,

feito clarão nas veredas.

Se a chuva cai,

molham-se as vestes.

Se o sol castiga,

queimam-se os rostos.

Todavia,

nenhum passo retrocede.

Prossegue a romaria,

entre rezas e promessas,

até que muitos corações

se tornem um só.

E essa única oração,

erguida da terra aos céus,

alcança,

por fim,

os ouvidos de Jesus.

Victória Mazarini