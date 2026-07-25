Romaria

Por
Gazeta
-

A romaria que louva Maria,
pelas veredas do sertão.
Os cavalos rompem as estradas,
levando consigo
a fé,
a purificação
e o amor.

Reúnem-se os romeiros
em santa devoção.
Vencem os espinhos,
as pedras do caminho
e o peso da jornada,
trazendo Sant’Ana
guardada no peito.

Ela alumia cada passo,
feito clarão nas veredas.
Se a chuva cai,
molham-se as vestes.
Se o sol castiga,
queimam-se os rostos.

Todavia,
nenhum passo retrocede.

Prossegue a romaria,
entre rezas e promessas,
até que muitos corações
se tornem um só.

E essa única oração,
erguida da terra aos céus,
alcança,
por fim,
os ouvidos de Jesus.

Victória Mazarini

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