Romaria é fé

Sant’Ana recebe homenagem no seu dia.

A Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana deste ano acontece nesse domingo, 26 de julho, dedicado a Ela.

Demonstração de fé Naquela que, por ter acreditado na providência divina, tornou-se mãe em idade avançada. E nada menos que ser mãe da mãe de Jesus.

E o que é ter fé?



Em termos religiosos, a resposta é de que se acredita na existência de um Ser Maior, princípio de tudo e para quem nos encaminhamos ao final dos tempos, tendo permanecido sob sua proteção durante a vida.

Existem outros termos de fé, ligados à confiança nas pessoas, instituições, no futuro sobre a Terra.

Assim sendo teremos dias melhores, com o progresso na direção certa, corrigindo males como a fome, as doenças, as injustiças sociais que degradam muitas comunidades. Muitas delas bem próximas de nós.



Quando vemos unirem-se a fé em Deus e o amor ao próximo temos a resposta de que é possível ter-se Esperança.

A Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana é demonstração de fé, em Deus e na humanidade. Vemos pessoas das mais diversas classes sociais, de todas as idades, de lugares distantes unirem-se para juntos honrarem a Deus através de Sant’Ana.

Bendita seja Vargem Grande do Sul que tem Sant’Ana como Padroeira.

Maria Rosa Campos de Andrade