Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria Helena Benini, a Lena, aos 70 anos de idade, no dia 30 de maio. Residia no Centro; deixou a mãe Olga Pirola Benini; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecida Rodrigues de Oliveira, a Cidinha, aos 71 anos de idade, no dia 30 de maio. Residia no Jardim São Lucas; deixou as filhas Ana Márcia e Ana Maria; genro; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Silvia Sinhá, aos 73 anos de idade, no dia 30 de maio. Residia no Jardim Paulista; deixou os filhos Tiago e Maria; neto e bisneto. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Eunice Aparecida Teixeira Scalco, aos 57 anos de idade, no dia 31 de maio. Deixou o filho Willer. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Enivaldo Luvezutti, aos 77 anos de idade, no dia 1º de maio. Residia no Jardim São Joaquim; deixou a esposa Rosentina; os filhos Eliângelo, Flávia e Gustavo; noras; genro e netas. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marcos Antônio Mansara, o Marquinho Mansara, aos 52 anos de idade, no dia 1º de junho. Residia no Jardim Paraíso I; deixou os pais Maria Sebastiana e Aparecido Mansara; a esposa Karina Carossi; os filhos Ana Júlia, Arthur e Maria Fernanda e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Geraldo Bertoloto, aos 77 anos de idade, no dia 2 de junho. Residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Maria Graça Bertoloto; os filhos Ana Márcia, Luís Antônio e Joice; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Laércio Bertoloto, o Laércio da Farmácia, aos 77 anos de idade, no dia 3 de junho. Residia no Sítio Cachoeirinha; deixou a esposa Eleisa Gomes Bertoloto; as enteadas Débora, Roberta e Natália; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luísa Chagas Rodrigues, aos 72 anos de idade, no dia 31 de maio. Residia no Jardim Bela Vista; deixou as filhas Fernanda, Roberta e Andréia; os netos Leandro, Érica, Clara, Luís Otávio e Gustavo; os bisnetos Noah e João Phelipe. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alexandre Gomes Martim, aos 82 anos de idade, no dia 3 de junho. Residia na Vila Polar; deixou a esposa Cida; os filhos Felipe e Juliano; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo em Santo André.

Faleceu Benedita Teixeira Scalco, aos 84 anos de idade, no dia 3 de junho. Dona Benedita deixa as filhas Luísa e Andréia, era mãe também de Eunice já falecida. Deixa ainda os netos Marcelo, Carol e Maria Clara, e as bisnetas Valentina e Cecília. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Terezinha Aparecida Barbosa Acosta, aos 83 anos de idade,na quinta-feira, dia 4 de junho. Terezinha deixa os filhos Ester, Ruth, Raquel, Elias e Josias, era também mãe de Natanael, Débora e Eliezer. Deixa também genros, noras, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade na sexta-feira, dia 5 de junho.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Cleusa Maria Cataletta, aos 71 anos de idade, no dia 30 de maio. Deixou o marido Luiz Fernando Cataletta; os filhos Adilson, Elisângela, Andréia, Alexandra e Ademilson; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cleuza Izolina Goulart Lima, aos 70 anos de idade, no dia 1º de junho. Deixou o marido Odair Ricardo Lima; os filhos Denilson, Denis e Ederson, era mãe também de Alessandro já falecido. Deixa ainda as noras Fernanda, Fabiana, Elisângela e Joelma; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sandra Mara Germano da Cunha, aos 46 anos de idade, no dia 1º de junho. Deixou os pais Maria Aparecida Germano e Osvaldo Germano; o marido José da Cunha; as filhas Lavínia e Isabela; o genro Jhonatan; a neta Eloá e os irmãos Carlos, Edson e Alexandra. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luana Rafaela e Silva, aos 41 anos de idade, no dia 2 de junho. Deixou a mãe Maria Cícera da Conceição e Silva; o marido Adelmo André da Silva; e os filhos Ícaro, Erick e Miguel. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Aparecida Salles Castoldi, aos 87 anos de idade, no dia 2 de junho. Deixou os filhos José Rubens e Marco Antônio; era mãe de Ricardo – já falecido; deixou também as noras Roseli, Juliana e Evanice; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônia Piccolo Ferreira, aos 89 anos de idade, no dia 3 de junho. Deixou os filhos Eliana, Ana Tereza, Silvana e Carlos Alberto; a nora Eliana; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério de Casa Branca.

Faleceu Maria Apparecida Sperancini Cagnoni, aos 96 anos de idade, no dia 3 de junho. Era viúva de Pedro Cagnoni; deixou os filhos Mariângela, Pedro, Paulo e Marco; genro; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimento em Itobi

Faleceu Luiz Paulo Ortiz Pinoz, aos 32 anos de idade, no dia 1º de junho. Deixou a esposa Pâmela Thais da Silva; o filho Luiz Fernando Ortiz Pinoz Neto; irmãos e tios. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de Itobi.