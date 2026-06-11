Painel: Ricardo Bisco no Planejamento

Ricardo Bisco no Planejamento

Segundo apurou o jornal, o arquiteto Ricardo Bisco, que já foi diretor de Obras da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul na última gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes e que não tinha sido mantido no cargo pelo atual prefeito Celso Ribeiro, foi convidado por Celso para assumir o cargo de diretor de Planejamento da prefeitura municipal.

Bagagem

Conhecedor profundo da máquina administrativa, Bisco começou na prefeitura de Vargem por volta do ano 2.000, quando Celso Ribeiro assumiu pela primeira vez como prefeito e só não ficou no cargo quando o ex-prefeito Celso Itaroti assumiu (2013/2016). Nesta época, assumiu como diretor de Obras da prefeitura de Itobi. Bisco vai ocupar o cargo que até então era mantido pelo ex-prefeito Amarildo Duzi de Moraes, que hoje é diretor de Gestão e Planejamento Urbano de São João da Boa Vista.

Celso Bruno irá para o Meio Ambiente

Também o prefeito Celso Ribeiro convidou o ex-superintendente do SAE, Celso Bruno, para fazer parte da equipe do departamento de Agricultura e Meio Ambiente, cujo diretor é o veterinário Edson Sbardellini. Até então lotado no SAE, Celso Bruno deve contribuir com o Meio Ambiente da cidade, um dos departamentos que mais necessita de servidores municipais para cumprir suas múltiplas e importantes funções para o município.

Risco

Quem passeia pela Barragem Eduíno Sbardellini pode perceber que foram cortados os dois pés de jambolão que estavam bem próximos da barragem. Espécie de porte médio, podendo chegar até a 10m de altura, segundo apurou o jornal, as duas árvores poderiam comprometer a barragem que sustenta a represa, sendo necessário o corte de ambas.

Acusação séria

São muitos os internautas que se manifestaram nas redes sociais por ocasião das questões envolvendo o vereador Fernando Corretor (Republicanos) quando ele teria proferido na última sessão que ganhava cinco vezes mais que uma professora que o teria criticado. O sério da questão, foi estes internautas afirmarem que o vereador em questão faz uso da doação de cestas básicas a seus eleitores. Se o ato for na ocasião do período eleitoral, a doação de cestas básicas é tida como crime eleitoral.

Baile da Sonora não entra no calendário cultural

Colocado em votação o veto do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) ao projeto de lei da Câmara Municipal de autoria do vereador Paulinho da Prefeitura, que tinha por objetivo incluir o evento denominado “Baile da Sonora” no Calendário Cultural do município de Vargem Grande do Sul, o mesmo foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes. O tema gerou uma boa discussão entre os nobres edis, mas a alegação do Executivo com base em seu departamento jurídico, de que se tratava de iniciativa privada, com organização particular e possível exploração econômica, mediante cobrança de ingressos, o que afrontava os princípios da impessoalidade, moralidade isonomia, acabou prevalecendo.