Gente e Fatos

Maria Fernanda de Andrade Cossi, a Fefê, filha do casal Luciane de Andrade e Fábio Cossi, recebeu todo carinho da família e amiguinhos na comemoração de seus 11 anos, no sábado dia 30, junto a irmã Duda
Anísio Ronqui
O empresário Anísio Ronqui, proprietário dos Supermercados União, brinda seu aniversário na quarta-feira, dia 10, quando recebe os cumprimentos da esposa Edna, dos filhos Gustavo, Anilson, Márcio e Liliane, dos netos, demais familiares, amigos e equipe de colaboradores
Douglas Maruzo
Neste domingo, dia 7, o empresário Douglas Alessandro Maruzo festeja seu aniversário junto a esposa Natália e aos filhos Miguel e Theo
Casamento de Letícia Helena Pereira Rodrigues e Richard Ferri
Na Fazenda Marbela em Itobi, foi realizado o casamento da faturista Letícia Helena Pereira Rodrigues e do empresário Richard Ferri, do supermercado Estrela. A cerimônia foi conduzida por Vagner Welbert Pires, no último sábado dia 30. Letícia e Richard recepcionaram seus convidados ao lado de seus pais Suzamar Pereira da Silva e Veguiner Aparecido Rodrigues; e de Silene Aparecida Ferri e José Carlos Ferri
Fotos: Falcão Foto & Arte
Celine completou 2 aninhos
Daiane e Sérgio Oliveira Masirevic comemoraram na quinta-feira, dia 28 de maio, os dois aninhos da filha Celine Tonetto de Oliveira Masirevic, que recebeu todos os mimos dos avós, tios e de toda família
Maria Elisa Ferri
A estudante de direito Maria Elisa Ferri Pereira faz aniversário na sexta-feira, dia 12, quando recebe os parabéns dos pais Paula e Antônio Carlos, do irmão Pedro e do namorado Leonardo
Ronaldo Mineli
O empresário Ronaldo Meglorini Mineli aniversaria nesta segunda-feira, dia 8, quando recebe os parabéns da esposa Joyce, dos filhos Luigi e Lorenzo e equipe de trabalho da Malu Magazine
Viviane Cossi
A professora aposentada Viviane Marini Cossi muda de idade na sexta-feira, dia 12, quando recebe os parabéns do marido Toninho, dos filhos Ana Paula e Marcelo, da nora Gisele, dos netos Miguel e Lorenço, dos amigos e de sua família
Mara Medeiros
À frente do Hemolab – Laboratório de Análises Clínicas, Mara Medeiros de Faria, faz aniversário nesta terça-feira, dia 9, quando recebe os parabéns das irmãs Magda, Mônica e Milena, do cunhado Paulo, da Gisele, demais familiares e amigos
Rafaela Silva
A estudante de pedagogia Rafaela de Fátima Fortunato da Silva aniversariou no dia 2, quando recebeu o carinho do marido Thiago e de seus familiares
O paratleta vargengrandense Paulo Guerra, especialista em salto em altura, viajou na quarta-feira, dia 10, para São Paulo para disputar a 2ª fase do Circuito Paralímpico Loterias Caixa 2026. A prova de atletismo está marcada para a sexta-feira, dia...
Faleceu Maria Helena Benini, a Lena, aos 70 anos de idade, no dia 30 de maio. Residia no Centro; deixou a mãe Olga Pirola Benini; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério da Saudade.Faleceu...
Ricardo Bisco no PlanejamentoSegundo apurou o jornal, o arquiteto Ricardo Bisco, que já foi diretor de Obras da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul na última gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes e que não tinha sido mantido...
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