Gente e Fatos

Maria Fernanda

Maria Fernanda de Andrade Cossi, a Fefê, filha do casal Luciane de Andrade e Fábio Cossi, recebeu todo carinho da família e amiguinhos na comemoração de seus 11 anos, no sábado dia 30, junto a irmã Duda

Anísio Ronqui

O empresário Anísio Ronqui, proprietário dos Supermercados União, brinda seu aniversário na quarta-feira, dia 10, quando recebe os cumprimentos da esposa Edna, dos filhos Gustavo, Anilson, Márcio e Liliane, dos netos, demais familiares, amigos e equipe de colaboradores

Douglas Maruzo

Neste domingo, dia 7, o empresário Douglas Alessandro Maruzo festeja seu aniversário junto a esposa Natália e aos filhos Miguel e Theo

Casamento de Letícia Helena Pereira Rodrigues e Richard Ferri

Na Fazenda Marbela em Itobi, foi realizado o casamento da faturista Letícia Helena Pereira Rodrigues e do empresário Richard Ferri, do supermercado Estrela. A cerimônia foi conduzida por Vagner Welbert Pires, no último sábado dia 30. Letícia e Richard recepcionaram seus convidados ao lado de seus pais Suzamar Pereira da Silva e Veguiner Aparecido Rodrigues; e de Silene Aparecida Ferri e José Carlos Ferri

Fotos: Falcão Foto & Arte

Celine completou 2 aninhos

Daiane e Sérgio Oliveira Masirevic comemoraram na quinta-feira, dia 28 de maio, os dois aninhos da filha Celine Tonetto de Oliveira Masirevic, que recebeu todos os mimos dos avós, tios e de toda família

Maria Elisa Ferri

A estudante de direito Maria Elisa Ferri Pereira faz aniversário na sexta-feira, dia 12, quando recebe os parabéns dos pais Paula e Antônio Carlos, do irmão Pedro e do namorado Leonardo

Ronaldo Mineli

O empresário Ronaldo Meglorini Mineli aniversaria nesta segunda-feira, dia 8, quando recebe os parabéns da esposa Joyce, dos filhos Luigi e Lorenzo e equipe de trabalho da Malu Magazine

Viviane Cossi

A professora aposentada Viviane Marini Cossi muda de idade na sexta-feira, dia 12, quando recebe os parabéns do marido Toninho, dos filhos Ana Paula e Marcelo, da nora Gisele, dos netos Miguel e Lorenço, dos amigos e de sua família

Mara Medeiros

À frente do Hemolab – Laboratório de Análises Clínicas, Mara Medeiros de Faria, faz aniversário nesta terça-feira, dia 9, quando recebe os parabéns das irmãs Magda, Mônica e Milena, do cunhado Paulo, da Gisele, demais familiares e amigos

Rafaela Silva

A estudante de pedagogia Rafaela de Fátima Fortunato da Silva aniversariou no dia 2, quando recebeu o carinho do marido Thiago e de seus familiares