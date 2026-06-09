Roubo e Furto de Veículos: Entenda Como Funciona a Cobertura do Seguro Auto

Imprevistos acontecem, mas o prejuízo pode ser evitado. Ter um veículo roubado ou furtado é uma situação que gera transtornos, insegurança e perdas financeiras. Nesses momentos, o seguro automóvel se torna um importante aliado para proteger o patrimônio do proprietário. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como funciona a cobertura e quais são os procedimentos necessários para receber a indenização.

Roubo e furto não são a mesma coisa. Embora os termos sejam frequentemente utilizados como sinônimos, eles possuem diferenças legais. O roubo ocorre quando há ameaça ou violência contra a vítima. Já o furto acontece quando o veículo é levado sem o consentimento do proprietário e sem confronto direto. Na maioria dos seguros automóveis, ambas as situações estão cobertas, desde que previstas na apólice contratada.

A comunicação rápida faz toda a diferença. Ao constatar o desaparecimento do veículo, a primeira providência deve ser registrar um Boletim de Ocorrência e comunicar imediatamente a seguradora ou o corretor de seguros. Quanto mais rápido o sinistro for informado, mais ágil será o processo de análise e acompanhamento do caso.

Existe um prazo para a localização do veículo. Após o aviso do sinistro, a seguradora inicia os procedimentos necessários para verificar a possibilidade de recuperação do automóvel. Caso o veículo não seja localizado dentro do prazo previsto, o processo de indenização integral é iniciado de acordo com as condições estabelecidas na apólice.

Uma das principais dúvidas é sobre a franquia. Muitas pessoas acreditam que precisarão pagar franquia em caso de roubo ou furto, mas isso não acontece quando há indenização integral pela não recuperação do veículo. A franquia é normalmente aplicada apenas em situações de danos parciais, como colisões e reparos.

O valor da indenização segue critérios definidos em contrato. Na maioria dos casos, a indenização é calculada com base em um percentual da Tabela FIPE contratado pelo segurado. Esse percentual pode variar conforme a seguradora e o plano escolhido, sendo fundamental conhecer as condições da apólice no momento da contratação.

Nem sempre a recuperação do veículo encerra o processo. Quando o automóvel é localizado antes da conclusão da indenização, a seguradora realiza uma avaliação dos danos. Se houver apenas prejuízos reparáveis, o veículo poderá ser consertado conforme as coberturas contratadas. Já nos casos em que os danos são muito elevados e atingem os critérios de perda total, poderá haver indenização integral.

Conhecer as exclusões também é importante. Algumas situações podem não estar cobertas pelo seguro, como casos de fraude, informações incorretas fornecidas na contratação ou ocorrências que não estejam previstas nas condições da apólice. Por isso, contar com a orientação de um corretor especializado é essencial para compreender os direitos e deveres do segurado.

Mais do que um contrato, o seguro oferece tranquilidade. Em um cenário em que roubos e furtos de veículos ainda preocupam milhares de motoristas, estar protegido significa ter suporte financeiro e assistência nos momentos mais difíceis. O seguro não impede que o imprevisto aconteça, mas reduz significativamente seus impactos.

Aporé Corretora de Seguros

Há mais de 25 anos no mercado, a Aporé Corretora de Seguros atua oferecendo soluções personalizadas e atendimento especializado, auxiliando seus clientes desde a contratação até o suporte completo em caso de sinistro.

As condições de cobertura podem variar conforme a seguradora e o plano contratado. Em caso de sinistro, prevalecem sempre as condições gerais da apólice.