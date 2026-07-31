Criança de 3 anos é atingida por disparo acidental de arma de chumbinho na Vila Esperança

Uma criança de três anos foi atingida por um disparo de arma de pressão na bochecha esquerda na tarde desta quinta-feira, 30 de julho, na Rua Osvaldo García Leal, na Vila Esperança, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 14h18 pelo Cabo Mateus e pelo Soldado Emiliano, acionados via Copom após a criança já ter sido socorrida por familiares ao Hospital Municipal.

No hospital, os policiais fizeram contato com a mãe da vítima, que inicialmente relatou não saber quem havia efetuado o disparo, dizendo apenas que o filho brincava atrás da residência quando foi atingido. Em uma segunda versão, ela informou que seu irmão adolescente teria disparado acidentalmente a arma, causando a lesão na criança.

Os policiais realizaram diligências em duas residências da rua e localizaram duas espingardas de pressão: uma da marca Taurus Diabolo Pelleti, em uma das casas e uma da marca Rossi Sport Up 4,5mm, localizada em um matagal atrás da outra. O adolescente responsável pelo disparo confessou ter atirado acidentalmente e admitiu ter escondido a arma no matagal após o ocorrido.

O adolescente e outro envolvido foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul para esclarecimentos e providências de polícia judiciária. Foi registrado o boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal, e as duas espingardas de pressão foram apreendidas. O delegado Antônio Carlos Pereira Júnior tomou conhecimento dos fatos, e o adolescente foi liberado para a mãe.