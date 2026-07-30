Gente e Fatos

Ângela e Serginho

A empresária Ângela e o vereador e comerciante Serginho comemoraram 40 anos de casamento, no domingo, dia 19, quando receberam os parabéns dos filhos Wilian, Michele, Jaqueline e Umehani, dos genros, nora, netos e de suas famílias

Sironei

O advogado Sironei Carvalho dos Santos faz aniversário na quinta-feira, dia 30 de julho, ao lado da família, dos filhos e netos

Michele e Lucian

Michele Elídio da Silva Lopes e Lucian Lopes Gonçalves comemoraram 11 anos de casamento, no mesmo dia que os pais de Michele comemoram 40 anos de união, no domingo, dia 19. O casal também recebeu os parabéns de toda família e amigos, em especial dos filhos Joaquim e Francisco

Ana Zilda e Luiz Carlos

Ana Zilda da Costa Belchior e Luiz Carlos Belchior comemoram na terça-feira, dia 28, 47 anos de casamento. A data será celebrada ao lado dos filhos Fernando e Francisco, das noras Sabrina e Joice, dos netos Murilo, Alice, Arthur e Enrico, além de familiares e amigos

Michele Sangiorato

A fisioterapeuta Michele de Cássia Sangiorato comemora no início da semana, segunda-feira, dia 27, mais um ano de vida, ao lado dos pais Ema e Valdir, dos irmãos Patrícia e Alex, dos sobrinhos, familiares, amigos e em especial do marido Aloísio

Artur Canal

Apagando sua terceira velinha com auxílio do irmãozinho Renato, Artur Canal Lourenço, filho do casal Marina e Danilo, na quarta-feira, dia 15, recebeu toda atenção também dos avós Cláudia e Flávio e dos tios Isabela e Vitor. Na foto, Artur com a vovó Cláudia

Marília Romão

A cabeleireira Marília Gabriela Romão comemora neste domingo de Romaria, dia 26, a chegada dos 31 anos de idade, quando recebe os parabéns dos pais Dirce e Fernando, dos familiares e amigos

Hélio Santa Maria

O comerciante Hélio Santa Maria Gusman – Hélio do Bar, aniversariou na terça-feira, dia 21, quando recebeu os parabéns da esposa Celi, dos filhos Gláucio Motoboy, Grasiela, da nora Aline, do genro Érico, dos netos Hélio e Alana, demais familiares e amigos

José Aparecido da Costa

O carteiro aposentado José Aparecido da Costa é aniversariante na terça-feira, dia 28, quando recebe o carinho das filhas Bel, Mariana e Carol, dos netos Rebeca, Rafael, Pedro, da Isabel, demais familiares e amigos