Painel: Combate às fake News

Volta das sessões de Câmara

A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul está prevista para acontecer no dia 3 de agosto, às 19h30, primeira segunda-feira do próximo mês.

Miss vargengrandense

Indicação da vereadora Giovana Aparecida de Carvalho pede ao Executivo que através de departamento competente, promova o retorno do tradicional Concurso Miss Vargengrandense, contemplando categorias para diferentes faixas etárias, de forma a incentivar a participação de crianças, adolescentes, jovens, mulheres adultas e mulheres idosas, promovendo a inclusão, a diversidade, a valorização da mulher e o fortalecimento das tradições culturais do município.

Ensolarado

Após as chuvas que caíram nesta sexta-feira e provavelmente neste sábado, o Clima Tempo mostra que neste domingo a previsão é de tempo ensolarado o dia todo. Certamente uma boa notícia para a Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e também para os milhares de romeiros que pretendem participar da festa neste domingo.

Homenagem

O deputado estadual Barros Munhoz presta homenagem a Sidney Beraldo com a entrega do Colar de Honra ao Mérito Legislativo, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Munhoz destaca que se trata de um reconhecimento à trajetória de Beraldo, “marcada pelo compromisso com a administração pública, competência e relevantes contribuições ao desenvolvimento do Estado de São Paulo”. A solenidade será no dia 31, na Cidade das Artes, em São João da Boa Vista.

Combate às fake News

Para fortalecer o combate à desinformação nas Eleições 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orientou os tribunais regionais eleitorais (TREs) a celebrarem acordos de cooperação técnica com instituições especializadas em inteligência artificial, perícia digital e análise de conteúdos. A iniciativa pretende ampliar a capacidade técnica da Justiça Eleitoral na produção de provas em processos que envolvam desinformação e conteúdos sintéticos, assegurando maior segurança jurídica na análise desses casos.