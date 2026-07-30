Doação de roupas e cobertores reforça a Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho de Vargem Grande do Sul recebeu um importante reforço com a doação de 147 cobertores, além de roupas, destinados ao Fundo Social de Solidariedade. A entrega foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil, em mais uma demonstração de compromisso e solidariedade com as famílias que mais necessitam.

Os cobertores foram adquiridos graças à união de empresas parceiras que abraçaram essa causa social. “A prefeitura de Vargem Grande do Sul e o Fundo Social de Solidariedade agradecem à Fazenda Campo Vitória, Supermercado Estrela, Opção Móveis, Grampac, Morandin Ferro e Aço, Tatoni Presentes, Auto Posto Longuini, Felgran e Mecânica Costa, que contribuíram para tornar essa importante ação possível”, destacou o Executivo em nota enviada à imprensa.

O agradecimento também foi estendido à Delegacia de Polícia Civil. “Em especial, ao delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, pela iniciativa e pela destinação das doações ao Fundo Social, fortalecendo a Campanha do Agasalho e ampliando o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade”, reforçou o Executivo.

A prefeitura de Vargem Grande do Sul reafirmou que a união entre o poder público, as instituições e a iniciativa privada é essencial para promover ações solidárias que transformam vidas. “Cada gesto de generosidade representa mais acolhimento, dignidade e esperança para quem enfrenta o inverno em condições de maior vulnerabilidade”, destacou.