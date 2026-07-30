Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Luísa Fernandes, aos 59 anos de idade, no dia 19 de julho. Residia na Vila Santana; deixou o marido Hélcio Donizete Fernandes; os filhos Juliana, Edson e Marcela; e a neta Luna. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aurora Gonçalves Fioreti, aos 90 anos de idade, no dia 19 de julho. Residia no Jardim Fortaleza; era viúva de Osvaldo Fioreti; deixou os filhos Marli, Wadimir e Marilza; genro; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marinalva Gomes Alvarenga, aos 48 anos de idade, no dia 19 de julho. Deixa o marido José Geraldo; filhas e netas. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Batista de Oliveira, aos 70 anos de idade, no dia 19 de julho. Residia no Jardim Ferri; deixou os filhos Luiz Henrique e Fernando Henrique; e o neto Natan. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Benedito Aparecido Gonçalves, o Dito, aos 75 anos de idade, no dia 21 de julho. Residia no Jardim Santo Expedito; deixou a esposa Maria Neiva Custódio Gonçalves; os filhos Marcos, Bruno, Guilherme e Célia; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria de Lourdes de Faria Ribeiro, aos 69 anos de idade, no dia 22 de julho. Deixou os filhos Paulo, Edvaldo e Elisangela; noras; genro; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Eunice Marti Nogueira, aos 95 anos de idade, no dia 22 de julho. Deixou a filha Rosa; o genro George; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Geraldo Quintino da Silva, aos 76 anos de idade, no dia 23 de julho. Deixou os filhos Marcelo, Adriano, Marcos, Eliana e Ivone; genro; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cláudio Donizete Martins, aos 55 anos de idade, no dia 23 de julho. Cláudio residia na Cohab V, deixa a esposa Cimara, a filha Francieli, o neto Anthonny, e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu José Carlos Pires, aos 71 anos de idade, no dia 18 de julho. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Rogério Plachi, aos 57 anos de idade, no dia 21 de julho. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Florides Cândido Mendes, aos 87 anos de idade, no dia 22 de julho. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Luiza Vallin Dutra Sobrinho, aos 95 anos de idade, no dia 17 de julho. Deixou as filhas Diva, Direne, Dulcenéia e Ângela; netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal

Faleceu Sebastião da Silva, o Tião do óleo, aos 81 anos de idade, no dia 18 de julho. Deixou a esposa Ana Maria; os filhos Karina e Ailton; genro; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sandra Mara de Souza Canato, aos 70 anos de idade, no dia 16 de julho. Deixou o marido Vitório Roque Canato; os filhos Luís Eduardo e Ana Paula; e os netos Vinicius e Maria Clara. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jacir Fidêncio, aos 71 anos de idade, no dia 19 de julho. Deixou o filho Lucas e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Florinda Romana Machado, aos 87 anos de idade, no dia 19 de julho. Deixou os filhos Alex e Alcione; genro; nora; netos e bisneto. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Débora Maria Dias Felipe, aos 53 anos de idade, no dia 22 de julho. Deixou o marido Sérgio Felipe; os filhos Paulo, Bruna e Geovana; o genro Marco; a nora Mariana; os netos Fernando e Pedro. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em Itobi

Faleceu Maria Eduarda Corrêa Ferreira, aos 19 anos de idade, vítima do grave acidente na Rodovia SP-215, no dia 21 de julho. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal.