Davi Urbano lançou clipe da nova música Nômades do Asfalto

O músico Davi Urbano realizou o lançamento de mais um clipe na quarta-feira, dia 26, às 20h, com a presença de cerca de 90 pessoas. O lançamento aconteceu no Vai Quem Guenta Bikers & Beer, localizado à Rua Primeiro de Maio, no Centro.

A entrada para o evento foi um quilo de alimento não perecível, que foi doado à Casa Dom Bosco. No total, foram arrecadados 69 quilos de alimentos.

O clipe lançado é da música Nômades do Asfalto, inspirada no motoclube vargengrandense Nômades do Asfalto, no qual Davi Urbano faz parte.

Na ocasião, junto com Davi Urbano, tocaram os músicos João Marquezine, André Matuto e João Marcos Biscaíno.

Confira a letra da música Nômades do Asfalto:

“Pé na estrada e já saio cedo

Uma prece pra espantar o medo

Um fora da Lei comportado

Um heelriser despreocupado

Em busca da liberdade.

Na igualdade somos forjados

Na irmandade batizados

Carrego no meu peito o meu brasão

E caio na estrada sem qualquer razão.

Eu sou um nômade do asfalto!”