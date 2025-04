Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Neuza Santoni, aos 74 anos de idade, no dia 22 de março. Residia na Vila Santana; deixou os filhos Valdeci, Valdinei e Valdir; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 22 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Mário Lindolfo, conhecido como Marião, aos 82 anos de idade, no dia 25 de março. Residia na Sociedade Humanitária; solteiro; deixou a irmã Maria de Lourdes Prates e sobrinhos. Foi sepultado no dia 25 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Pedro Aparecido Inácio, conhecido como Cido, aos 80 anos de idade, no dia 25 de março. Residia no Centro; deixou os irmãos Neribes, Romeu e Cidinha e os sobrinhos Patrícia, Marcelo, Sandra, Gisele, Cristiane, Renan, Fábio e Paula. Foi sepultado no dia 25 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Kauê Alexandre de Oliveira Amaral, aos 27 anos de idade, no dia 21 de março. Foi sepultado no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Manoel Rosa Ribeiro, aos 93 anos de idade, no dia 25 de março. Residia no Jardim Dolores; era viúvo de Aparecida Conceição da Silva Ribeiro; deixou os filhos Júlio e Fátima; a nora Lucimara; o genro Claudemir; netos; bisnetos e a irmã Gercilia. Foi sepultado no dia 26 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marlene Aparecida de Oliveira, aos 57 anos de idade, no dia 26 de março. Residia no Jardim Ferri; deixou o companheiro Nívio Pereira da Silva; os filhos Aline, Tamires e Felipe; os enteados Júlio e Elaine; os netos Maria Clara, Kauê, Ana Júlia, Thalles, Lorenna e Tifanny; os irmãos Natal, Milton e Marli; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 27 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecida Guimarães Aliende, aos 78 anos de idade, no dia 28 de março. Cidinha residia no Centro; deixou o marido José Carlos Aliende, o conhecido Zé Novo; os filhos Marcelo, Adriane, Patrícia e Alexander; a nora Solange; o genro Luiz Carlos; os netos Elisa, Vinícius, Mariane, Mariana, Luís Vitor, José Carlos, João Gabriel e Olívia; e o bisneto Jorge. Foi sepultada no dia 28 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Carlos Calderaro, mais conhecido como Carlinhos, aos 71 anos de idade, no dia 28 de março. Residia na Sociedade Humanitária onde era muito querido por todos; deixou os irmãos Cecília e Mazinho, a cunhada Regina e sobrinhos. Foi sepultado no dia 28 de março, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Arminda Bergamasco Beltami, conhecida como Arminda Costureira, aos 89 anos, no dia 22 de março. Foi sepultada no dia 23 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Marcelo Fontes Ascariz, conhecido como Marcelo da Stone Bike aos 58 anos de idade, no dia 24 de março. Foi sepultado no dia 24 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Edna Aparecida Carvalho Santos, aos 86 anos de idade, no dia 27 de março. Deixou o marido Orlando Guerino e primos. Foi sepultada no dia 27 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Francelina Braz Fonseca, aos 66 anos de idade, no dia 23 de março. Deixou os filhos Edson, Cristiano, Francinaldo, Érica e Edvanilson; e netos. Foi sepultada no dia 24 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria de Lourdes Celestino, aos 80 anos de idade, no dia 28 de março. Deixou os filhos Vera (Dinha do Salgado) e Luiz Fernando; o genro Eurídes; a nora Lourdes; os netos Amanda, Lais, Jéssica, Loise e Luiz; os bisnetos Geovana, Mariana, Alice, Júlia e Pedro. Foi sepultada no dia 29 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.