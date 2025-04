Colaboradoras da Casa Dom Bosco tiveram dia especial

No último final de semana, as colaboradoras da Casa Dom Bosco tiveram uma tarde bem especial. Em parceria com o Zeluz Spa, um spa urbano que foi inaugurado em Vargem Grande do Sul em outubro de 2024, a Casa Dom Bosco proporcionou uma tarde de cuidados para as mulheres que trabalham na entidade e também para as voluntárias que ajudam na Festa do Milho, no sábado, dia 22.

O objetivo da ação foi oferecer cuidado para quem tanto cuida, envolvendo as colaboradoras e também as voluntárias da entidade. Para a ação, também foi fechada uma parceria com alguns comércios da cidade e as colaboradoras puderam se deliciar com comes e bebes. Elas também ganharam alguns mimos antes do início do relaxamento.

À Gazeta de Vargem Grande, Milene Martins Strazza, coordenadora da Casa Dom Bosco, informou que além de comemorar o dia das mulheres, a ação foi para retribuir a dedicação das voluntárias que trabalham na Festa do Milho com a produção dos bolinhos de milho cabelo de anjo. “As voluntárias e também nossas colaboradoras dedicam seu tempo em prol à Casa para a Festa do Milho. É uma gratidão por esse tempo que todas se dedicam para a Festa do Milho e também comemorar o mês das mulheres”, contou.

Andréa Ranzani, proprietária do Zeluz Spa, disse ao jornal que quando foi procurada pela Casa Dom Bosco para realizar o evento, abraçou a causa. “Bolamos esse evento para presenteá-las, foi uma surpresa, elas não sabiam e ficaram encantadas. Nosso lema é que todas as pessoas sejam tratadas igualmente, com um tratamento humanizado e muito cuidado. Queremos promover experiências para as pessoas, não apenas uma massagem, uma drenagem, uma depilação, mas que as pessoas se sintam especiais”, disse.

“Nosso propósito foi que essas mulheres que estivessem aqui se sentissem merecedoras, exclusivas, únicas, amadas e cuidadas com amor, porque é o que elas fazem lá, elas cuidam com amor das crianças. Então quisemos retribuir isso, quando elas chegaram, fizemos uma recepção de boas-vindas, sorteio de brindes e tivemos café da manhã. Depois algumas foram para a piscina e fomos conduzindo-as para os atendimentos, que foram escalda pés, massagem nos pés, massagem relaxante, ouvimos as necessidades delas e fizemos drenagem, elas foram tratadas de forma exclusiva de acordo com suas necessidades, a fim de que essa experiência fosse 100% aproveitada”, completou.

