Empresa realiza doação à Casa de Passagem

Após a última matéria sobre a Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão que circulou na Gazeta de Vargem Grande, uma empresa realizou uma doação de R$ 5 mil à entidade.

A empresa ProÂnima se sensibilizou quando a Casa de Passagem foi alvo de críticas dos moradores vizinhos. O objetivo da doação foi uma tentativa de ajudar a ir na contramão das críticas e, junto ao poder público, tentar solucionar problemas que dizem respeito às pessoas atendidas pela casa.

Essa não foi a primeira doação da empresa, que sempre que possível contribui com a Casa de Passagem e com a Casa de Acolhimento Irmã Dulce. A secretária executiva da ProÂnima Empreendimentos, Talyta Ribeiro, encontrou-se com a coordenadora da instituição Simone Rosseto e formalizou a entrega da doação.

A empresa possui um histórico com a marca Anhanguera Educacional em Vargem, Dona Lurdes – Cozinha Especial, e opera um escritório dedicado à prestação de serviços para grandes empresas e prefeituras. Além disso, o grupo empresarial conta com a ProMix, especializada no setor de alimentos, que periodicamente faz doações para a instituição.

À Gazeta de Vargem Grande, Juliana de Andrade, membro da diretoria da Casa de Passagem, informou que apesar de poucos parceiros, a entidade conta com doadores constantes como o Sítio A Boa Terra, da família Schoenmaker, a empresa Saúde Link e também outros doadores mensais que se identificam com a causa de Acolhimento de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade.