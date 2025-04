Aprovado pelo governo asfaltamento da estrada da Lagoa Branca

Foi anunciado hoje o aviso de homologação e adjudicação do asfaltamento da estrada vicinal que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa Branca, pertencente ao município de Casa Branca. Com uma extensão de 15,630 km, o Departamento de Estrada de Rodagem (DER) resolveu homologar a classificação e adjudicar no dia 30 de março, segunda-feira, com publicação no Diário Oficial, a obra em prol da empresa Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda.

A obra faz parte do programa de recuperação de estradas vicinais do Estado de São Paulo “Novas Vicinais”, Fase9, Lote 134, e já foi divulgado pela prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, na página do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), onde afirma que a obra era aguardada há muito tempo pela população vargengrandense e que trará muitos benefícios para o município.

O prefeito ressaltou que “Com o empenho de todos os envolvidos na conquista desta obra e em especial ao deputado estadual Barros Munhoz (PSDB), grande parceiro do município, conquistamos mais esta grande obra”.

No começo de março, a Gazeta de Vargem Grande fez uma matéria informando que um funcionário da empresa ganhadora da licitação para construir o asfalto que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa Branca, estava percorrendo algumas empresas próximas à estrada para implantar um canteiro de obras. Também, que o mesmo funcionário teria visitado restaurantes de Vargem para o fornecimento de comida aos trabalhadores da empresa e um posto de gasolina para fornecer combustível.

Contrato ainda não tinha sido assinado

Em contato com um funcionário da empresa vencedora da licitação, a Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda da cidade de Santos, que também tem uma filial em São José do Rio Pardo e já prestou vários serviços na região, como recapeamento da estrada que liga a Caconde, a terceira faixa da rodovia que liga São Sebastião da Grama a São José do Rio Pardo, o mesmo afirmou que de fato esteve em Vargem para levantar as questões acima citadas, bem como ver moradia e pessoas para trabalhar, mas que o contrato para execução do serviço ainda não tinha sido assinado pelo governo do Estado.

“Estamos esperançosos que no dia 25 de março agora, o contrato seja assinado, não só com a nossa empresa, como também de várias outras pelo governo do Estado e quando isso acontecer, devemos estar preparados”, comentou. Disse também que a empresa teria pressa porque a temporada de chuva está acabando e o trabalho teria de começar imediatamente para aproveitar esta época de estiagem.

Luta pela pavimentação da estrada

Em reportagem publicada pela Gazeta de Vargem Grande no dia 20 de janeiro, o deputado estadual pelo PSDB Barros Munhoz, durante visita a Vargem Grande do Sul realizada no dia 17 de janeiro, quando foi recebido pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), no seu gabinete, confirmou que o asfaltamento da estrada vicinal que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa Branca, deveria acontecer ainda este ano, provavelmente neste primeiro semestre, uma vez que a obra já foi licitada e tem agora o aval do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Histórico

A luta pelo asfaltamento da vicinal é antiga. Ela remonta a 2009, quando era prefeito de Vargem Amarildo Duzi Moraes e governador de São Paulo, José Serra, ambos na época do PSDB. Amarildo estava em sua primeira administração e participou na ocasião do lançamento do Programa Estadual de Recuperação e Pavimentação de Estradas Vicinais. Durante a cerimônia foi anunciada a pavimentação da estrada de Lagoa Branca, obra que seria licitada pelo Departamento de Estrada de Rodagem (DER).

O programa contemplava a vicinal com 16 km de pavimentação asfáltica, além de toda a infraestrutura necessária, como drenagem do solo, construção de galerias de águas pluviais e outras melhorias. Também foi anunciado pela prefeitura que os trabalhos seriam iniciados naquele mesmo ano e tudo ficaria pronto até março de 2010.

Após o anúncio da pavimentação, a Casa Civil publicou na edição de 2 de abril de 2010 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, o despacho do secretário aprovando a celebração de convênio entre o Departamento de Estradas e Rodagem e o município, que contemplaria 16 km de pavimentação no valor de R$ 16 milhões.

A Gazeta noticiou em sua edição de 5 de maio de 2012 que Amarildo esteve por várias vezes na Secretaria Estadual de Logística e Transportes, no DER e na Casa Civil, além de encaminhar diversos ofícios cobrando providências e solicitando posicionamento sobre o convênio para o início das obras, que ao final das contas, acabou não sendo concretizada.

Nova licitação

Em janeiro de 2022, o então prefeito Amarildo Duzi Moraes, na época no PSDB, protocolou junto ao DER projetos para a pavimentação de duas vicinais: a estrada para a Lagoa Branca e a estrada de terra para Itobi, com 3,8 km. Em março, quando esteve em Vargem para a inauguração do Poupatempo, o governador Rodrigo Garcia confirmou que a obra seria atendida pelo Estado.

Em junho de 2022, o então governador Rodrigo Garcia (PSDB) reuniu prefeitos de todo Estado para uma série de anúncios de convênios e melhorias para os municípios paulistas e na ocasião, Vargem Grande do Sul foi contemplada com a pavimentação da estrada entre a cidade e o distrito de Lagoa Branca, um investimento estimado em R$ 20 milhões. A licitação da obra foi publicada na edição de quinta-feira, dia 30 de junho de 2012, do Diário Oficial do Estado. O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o vereador Canarinho (PSDB) estiveram presentes na cerimônia, sendo acompanhados do cel. João Roberto do Nascimento, também de Vargem Grande do Sul.

Em junho de 2024, o prefeito Amarildo juntamente com o prefeito de Casa Branca, Duzão, se reuniram com o superintendente do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), Coronel Sérgio Codelo, para tratar do assunto e o superintendente teria informado que a licitação já tinha sido realizada com projeto executivo e a empresa Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda tinha sido a vencedora, restando aguardar a liberação de recursos financeiros e a ordem de serviço por parte do governador Tarcísio de Freitas para o início das obras.

Na época, Amarildo disse que a obra era fundamental para as duas cidades em termos de segurança, agilidade, escoamento da produção agrícola, transporte de alunos, entre inúmeros outros benefícios e aguardava ansioso que o governador Tarcísio de Freitas emitisse a ordem de serviços. Agora, com a assinatura do contrato entre a empresa Maqterra com o Estado, através do DER, os serviços devem começar em breve e a empresa já está contatando pessoas para trabalharem na obra

Participação de Casa Branca

Em contato com a redação da Gazeta de Vargem Grande, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Casa Branca, Rubens Scapin, disse que também participou muito da luta pelo asfaltamento da vicinal, afirmando que foi ele como presidente da Câmara do município vizinho, que agendou a reunião realizada em junho de 2024, em que participaram os prefeitos de Casa Branca, Duzão, de Vargem, Amarildo com o superintendente do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), Coronel Sérgio Codelo, da qual Rubens teria participado e convidado também o deputado Barros Munhoz.

Fotos: Reportagem