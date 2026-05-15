Painel: Em pauta

Parcelamento

Está em apreciação junto aos vereadores, o Projeto de Lei do Executivo que propõe um parcelamento da dívida do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) para com a prefeitura municipal. O montante da dívida é de cerca de R$ 950 mil e deverá ser pago em nove parcelas mensais e consecutivas. A dívida é oriunda de dinheiro que a prefeitura repassou ao SAE para investimentos em saneamento básico e era para ter sido paga em 2025, mas não foi.

Festa do Pe. Donizetti

Estiveram presentes na última sessão de Câmara na segunda-feira, dia 4, os padres Paulo Sérgio de Souza e Agnaldo José dos Santos, o empresário José Luiz Morandin e demais responsáveis pela 1ª Festa do Padre Donizetti, realizada recentemente em Vargem com grande sucesso. Depois de receberem as congratulações dos vereadores pelo sucesso da festa, fizeram uso da Tribuna Livre para falar sobre o evento, agradecendo a todos que colaboraram com a festa e sobre a importância da mesma para o município, que vai se preparando para o turismo religioso com destaque para a atuação de Beato Padre Donizetti na cidade.

Moção de Louvor

A jornalista Natália Machado Moreira, que é colaboradora da Gazeta de Vargem Grande, recebeu uma Moção de Louvor e Congratulações da Câmara Municipal na última sessão, pelo sua atuação como comunicadora e pelas ações que desenvolve também junto à comunidade. A proposta foi da vereadora Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB).

Em pauta

Se tudo correr bem, na próxima sessão de Câmara pode ser que entre para análise, discussão e votação pelos vereadores, o projeto de lei de autoria do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) que determina o plantio de uma ou mais árvores em frente ao imóvel, para que o proprietário possa receber o Habite-se. A indicação foi uma iniciativa do vereador Serginho da Farmácia (Cidadania) e teve o apoio do jornal Gazeta de Vargem Grande.

Visita

O deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSD) visitou Vargem Grande do Sul na segunda-feira, dia 4. O parlamentar se reuniu com o prefeito Celso Ribeiro, vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB), primeira-dama Micaela G. Ribeiro, vereadores e diretores da prefeitura, para tratar sobre diversos assuntos do município e levar as solicitações de recurso do Executivo para as demandas da cidade, especialmente na área da saúde.