Nesta sexta, Vargem sediará audiência pública da Alesp

Uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para discutir a elaboração do Orçamento Estadual de 2027, está marcada para acontecer amanhã, sexta-feira, dia 15 de maio, às 10h, no antigo Clube Vargengrandense, localizado na Rua Quinzinho Otávio, 571-Centro, e deve reunir autoridades, representantes de entidades, lideranças regionais e moradores da cidade e região.

A audiência será conduzida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp e tem como principal objetivo ouvir diretamente da população as principais demandas, prioridades e sugestões para investimentos públicos estaduais.

A participação popular é considerada essencial neste processo, já que o espaço permitirá que municípios, instituições, entidades e cidadãos apresentem propostas voltadas ao desenvolvimento regional. Entre os temas que poderão ser debatidos estão saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, mobilidade urbana, assistência social, geração de empregos e outras áreas de interesse coletivo.

Segundo os organizadores, a iniciativa busca aproximar a população das decisões relacionadas à aplicação dos recursos estaduais, promovendo mais transparência e participação na construção de um orçamento alinhado às reais necessidades da comunidade.

Entre as autoridades confirmadas para o encontro estão o deputado estadual Gilmací Santos, que ocupa a vice-presidência da Alesp e preside a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, além do prefeito Celso Luis Ribeiro e do presidente da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, Maicon do Carmo Canato.

Além de contribuir para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, os municípios que recebem as audiências também podem ser contemplados futuramente com recursos provenientes de emendas parlamentares destinadas a setores prioritários.

Moradores interessados em participar poderão se inscrever para manifestação antes do início da audiência. O encontro também terá transmissão pela TV Alesp e pelas redes sociais do Legislativo paulista.