Carta de Agradecimento aos Compradores e Patrocinadores da Pizza Rotary Club

Prezados Apoiadores e Patrocinadores.

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul vem, por meio desta, expressar sua mais sincera gratidão pelo apoio e parceria na realização da Pizza Solidária, ocorrida no dia 18 de abril de 2026.

Este evento teve como principal objetivo a arrecadação de recursos para fortalecer as causas do Rotary, tanto em nossa comunidade local quanto em iniciativas de alcance internacional. Graças à colaboração de pessoas e empresas comprometidas como vocês, foi possível contribuir diretamente para projetos que fazem a diferença na vida de muitas pessoas.

Destacamos, com orgulho, o nosso Banco Ortopédico, um projeto que já conta com mais de 500 equipamentos disponibilizados à população vargengrandense, promovendo dignidade, mobilidade e qualidade de vida a quem mais precisa. Além disso, os recursos arrecadados também apoiam os projetos do Rotary International, que atuam em áreas essenciais como a promoção da paz, o combate a doenças, o fornecimento de água limpa e saneamento, a saúde de mães e filhos, o apoio à educação, o desenvolvimento econômico e a proteção ao meio ambiente.

Nada disso seria possível sem o engajamento e a confiança dos compradores e patrocinadores que acreditam no poder da ação coletiva e na transformação por meio do serviço ao próximo. Vocês fazem parte de tudo isso. Ao comprar e apoiar a Pizza Solidária, além de comer uma pizza muito gostosa, feita com enorme carinho, cada um de vocês tornou-se parte ativa dessas conquistas e do impacto positivo gerado em nossa sociedade.

Recebam nosso profundo agradecimento pela generosidade, parceria e comprometimento. Esperamos continuar contando com vocês em futuras ações, fortalecendo juntos os laços de solidariedade e construindo um futuro melhor para todos.

Com estima e reconhecimento,

Rotary Club de Vargem Grande do Sul

Dar de Si Antes de Pensar em Si