José Geraldo Ramazotti segue como interventor do Hospital

Por
Gazeta
-
Ramazotti continua como interventor do Hospital até maio de 2027. Foto: Arquivo Gazeta

O Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul não recebeu inscrições de chapas para a eleição que aconteceria nesta terça-feira, dia 5, para a nova Mesa Administrativa, além dos integrantes do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da entidade.
De acordo com o edital de convocação, a votação escolheria a Mesa Administrativa para o biênio 2025/2026 e os conselhos para o período 2026/2027. As chapas interessadas deveriam ter sido registradas previamente junto à administração da instituição, conforme determina o Estatuto Social, até segunda-feira, dia 4.
No entanto, segundo informações divulgadas pela administração do hospital, nenhuma chapa foi inscrita dentro do prazo estabelecido. A eleição aconteceria na terça-feira, dia 5, mas foi cancelada.
Conforme a entidade, todos os procedimentos seguiram as determinações previstas no Estatuto Social do hospital. Diante da situação, o prefeito municipal Celso Ribeiro (Republicanos) publicou o Decreto Municipal nº 6.628 no Diário Oficial do Município de quarta-feira, dia 6. O decreto prorrogou o mandato do atual interventor, José Geraldo Ramazotti, no período de 12 de maio de 2026 até 15 de maio de 2027.
A medida garante a continuidade da administração da instituição hospitalar até que uma nova composição administrativa seja definida.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui