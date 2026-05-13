José Geraldo Ramazotti segue como interventor do Hospital

O Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul não recebeu inscrições de chapas para a eleição que aconteceria nesta terça-feira, dia 5, para a nova Mesa Administrativa, além dos integrantes do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da entidade.

De acordo com o edital de convocação, a votação escolheria a Mesa Administrativa para o biênio 2025/2026 e os conselhos para o período 2026/2027. As chapas interessadas deveriam ter sido registradas previamente junto à administração da instituição, conforme determina o Estatuto Social, até segunda-feira, dia 4.

No entanto, segundo informações divulgadas pela administração do hospital, nenhuma chapa foi inscrita dentro do prazo estabelecido. A eleição aconteceria na terça-feira, dia 5, mas foi cancelada.

Conforme a entidade, todos os procedimentos seguiram as determinações previstas no Estatuto Social do hospital. Diante da situação, o prefeito municipal Celso Ribeiro (Republicanos) publicou o Decreto Municipal nº 6.628 no Diário Oficial do Município de quarta-feira, dia 6. O decreto prorrogou o mandato do atual interventor, José Geraldo Ramazotti, no período de 12 de maio de 2026 até 15 de maio de 2027.

A medida garante a continuidade da administração da instituição hospitalar até que uma nova composição administrativa seja definida.