Hospital de Caridade de Vargem informa instabilidade na linha telefônica fixa

O Hospital de Caridade de Vargem Grande informou que sua linha telefônica fixa está passando por instabilidade temporária. Em comunicado divulgado à população, a unidade pediu desculpas pelos transtornos causados e reforçou que segue trabalhando normalmente para garantir o atendimento à comunidade.

Para evitar prejuízos na comunicação com pacientes e familiares, o hospital disponibilizou, de forma provisória, dois números de WhatsApp para contato direto com a equipe de atendimento: (99) 99984-9911 e (99) 99739-0702.

Segundo a direção da unidade, as equipes já acompanham a situação para restabelecer o serviço telefônico o mais breve possível. Enquanto isso, a orientação é que a população utilize os canais alternativos disponibilizados.

“O Hospital de Caridade de Vargem Grande segue trabalhando com dedicação e compromisso para atender nossa comunidade da melhor forma possível”, destacou a instituição na nota.

A direção também agradeceu a compreensão de todos durante o período de instabilidade