Painel: Ditadura mata

Novo diretório do PSB

O presidente José Ricardo Buosi, o conhecido Zé da Kibon, do diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro-PSB, fez uma live onde convida a todos os mais de 200 filiados ao diretório municipal do partido em Vargem Grande do Sul, a participarem da convenção que acontecerá neste sábado, dia 29 de março, às 9h, na Câmara Municipal, para eleição do novo diretório do partido. “Não adianta só reclamar, temos de participar”, enfatizou Zé da Kibon, ao lado do advogado Hugo Cossi.

Sem vereadores

O PSB já chegou a ter dois vereadores na última legislatura, Paulinho da Prefeitura e Célio Santa Maria, mas ambos mudaram de partido na última eleição e somente Paulinho foi eleito pelo Podemos. Um dos maiores representantes atualmente do PSB, é o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo durante vários anos pelo PSDB.

TRE nega ação sobre as pesquisas eleitorais

O Tribunal Regional Eleitoral-TRE de São Paulo em decisão proferida no último dia 17 de março, negou provimento ao recurso na ação que entraram na Justiça Eleitoral, as coligações de Rossi e Magalhães pedindo a suspensão da divulgação das pesquisas realizadas pelas empresas Vitória Comunicação e Assessoria Empresarial Eireli-ME e Quality Pesquisas e Assessoria Empresarial Eireli-ME e publicadas pelo jornal Gazeta de Vargem Grande antes das eleições municipais ocorridas em outubro do ano passaado.

Na ocasião, a juíza eleitoral Marina Silos de Araújo, já havia indeferido no dia 25 de setembro, o pedido liminar formulado pelas coligações que então, apelaram ao TRE. Somente agora saiu a decisão do Tribunal acatando a decisão da juíza eleitoral, que se manifestou contra a ação imposta pelas coligações.

Na ação, também foi envolvida a coligação “Estamos no caminho certo” de Celso Ribeiro e o jornal Gazeta de Vargem Grande acusados de divulgarem as pesquisas eleitorais de forma irregular, desrespeitando as normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

As coligações de Rossi e Magalhães solicitaram na época à Justiça Eleitoral a suspensão imediata da divulgação da pesquisa e a retirada de todo o material impresso relacionado, bem como um pedido para que as empresas envolvidas publicassem uma retratação, reconhecendo a irregularidade das pesquisas, propondo multa diária, para o não cumprimento de eventuais decisões judiciais e a responsabilização criminal das partes envolvidas.

Ditadura mata

“Ditadura mata. Vive da morte da democracia e de seres humanos”, com estas palavras, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal (STF), justificou seu voto que transformou Bolsonaro e mais sete em réus por tentativa de golpe de Estado e outras acusações contra a democracia brasileira. “Se o golpe tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui”, afirmou a ministra.

Foto: © Tânia Rêgo/Agência Brasil