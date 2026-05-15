Gente e Fatos

Alice Batista Benedito comemorou 14 anos

Festejou seus 14 anos no domingo, dia 3 de maio, a estudante Alice Batista Benedito que reuniu os amigos e familiares nos parabéns a você. Alice é filha do casal Ana Cláudia e Silvio Donizetti Basilio Benedito e contou com o abraço carinhoso das avós Hilda e Elza e da bisavó Angelina

Heloísa fez 12 anos

Heloísa Carvalho comemorou seu aniversário de 12 anos no dia 2 de maio, quando recebeu toda atenção e carinho dos pais Giovana e Izaqui, da irmã Beatriz, dos familiares, amigos e colegas da escola Achiles Rodrigues onde estuda