Gente e Fatos

Festejou seus 14 anos no domingo, dia 3 de maio, a estudante Alice Batista Benedito que reuniu os amigos e familiares nos parabéns a você. Alice é filha do casal Ana Cláudia e Silvio Donizetti Basilio Benedito e contou com o abraço carinhoso das avós Hilda e Elza e da bisavó Angelina
Heloísa fez 12 anos
Heloísa Carvalho comemorou seu aniversário de 12 anos no dia 2 de maio, quando recebeu toda atenção e carinho dos pais Giovana e Izaqui, da irmã Beatriz, dos familiares, amigos e colegas da escola Achiles Rodrigues onde estuda
Alice Batista Benedito comemorou 14 anosFestejou seus 14 anos no domingo, dia 3 de maio, a estudante Alice Batista Benedito que reuniu os amigos e familiares nos parabéns a você. Alice é filha do casal Ana Cláudia e Silvio...
Parcelamento
Está em apreciação junto aos vereadores, o Projeto de Lei do Executivo que propõe um parcelamento da dívida do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) para com a prefeitura municipal. O montante da dívida é de cerca...
Uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para discutir a elaboração do Orçamento Estadual de 2027, está marcada para acontecer amanhã, sexta-feira, dia 15 de maio, às 10h, no antigo Clube Vargengrandense, localizado...
Fundada em 1981 por Tadeu Fernando Ligabue, a Gazeta de Vargem Grande circula semanalmente em Vargem Grande do Sul trazendo as principais notícias da cidade e região com credibilidade e respeito ao leitor.
Avenida Regato, 715 - Jardim Morumbi- CEP 13880-000
Vargem Grande do Sul - SP
Telefones:
(19) 99916-1203
Email: reportagem@gazetavg.com.br
Copyright Gazeta de Vargem Grande. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo deste site em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Gazeta. | Desenvolvido por ulysses