De moto, casal de Vargem percorre países da América do Sul

Viagem pode ser acompanhada no YouTube, no canal HORIZONTANDO

O casal Ana Laura e Rodrigo Bruno está percorrendo desde o início deste mês de agosto, alguns países da América do Sul com uma moto. A meta é chegar a Machu Picchu no Peru.

Na entrevista que concederam à Gazeta de Vargem Grande, disseram que a ideia surgiu da vontade de viver uma grande aventura juntos. “Como era nossa viagem de lua de mel, queríamos visitar lugares que sempre tivemos o sonho de conhecer, como o Salar de Uyuni, na Bolívia, e Machu Picchu, no Peru”, disseram ao jornal Gazeta.

O DNA pela aventura está presente no espírito de Rodrigo Bruno, algo que herdou do seu pai Celso Bruno, também conhecido pelo gosto pelas viagens. Ana Laura também aprova e corresponde a esta maneira de viverem juntos novas experiências.

Sobre o planejamento da viagem, Rodrigo disse que começaram com bastante antecedência, estudando as rotas, documentação, hospedagens, abastecimento, condições das estradas e possíveis imprevistos.

“Como estamos fazendo todo o percurso de moto, tivemos uma atenção especial com os trechos mais isolados, autonomia da motocicleta e pontos de abastecimento. Mesmo com todo o planejamento, a estrada sempre traz situações inesperadas, e isso também acabou fazendo parte da nossa aventura”, comentou.

Sobre a moto utilizada na façanha, explicou que o casal está fazendo a viagem em uma Suzuki DR 800, ano 1994. “A moto possui tanque de 24 litros e nosso consumo médio é de aproximadamente 15 km/l. É uma motocicleta que está encarando toda essa aventura pela América do Sul, passando por diferentes tipos de estrada, grandes altitudes, frio e longos trechos de viagem”, comentaram.

A viagem, que teve início saindo de Vargem no dia 1⁰ de agosto, tem previsão de 30 dias para terminar, o que poderá acontecer entre os dias 28 e 30 de agosto.

Sobre a satisfação em realizar o sonho, Rodrigo e Ana Laura afirmam que estão muito felizes e realizados.

“A viagem está sendo muito mais do que imaginávamos e estamos vivendo experiências que certamente ficarão para o resto da nossa vida. Claro que existem momentos difíceis, cansaço, problemas na estrada e situações que exigem bastante da gente, mas tudo isso faz parte da aventura e acaba tornando cada conquista ainda mais especial”, disseram à Gazeta.

“Cada lugar que conhecemos, cada desafio que conseguimos superar e cada quilômetro percorrido juntos faz tudo valer a pena. Estamos aproveitando muito essa experiência e, principalmente, vivendo tudo isso lado a lado”, comentaram

Fotos: Arquivo Pessoal

Registrando tudo no YouTube

A aventura do casal vargengrandense está sendo registrada e colocada nas redes sociais para que seus amigos, familiares e demais pessoas possam acompanhar o dia a dia do passeio.

“Estamos registrando toda a viagem em fotos e vídeos para compartilhar nossa experiência no nosso canal do YouTube, HORIZONTANDO, para que outras pessoas possam acompanhar um pouco dessa aventura”, disseram