Saiba o que funcionará neste sábado, aniversário de Vargem

Neste sábado, dia 26, Vargem Grande do Sul comemora 152 anos e a data é considerada feriado municipal. Para informar os moradores, a Gazeta de Vargem Grande procurou saber até que horário os supermercados deverão estar abertos na data e quais serviços de urgência e emergência estarão funcionando.

O Estrela e o Nako funcionarão das 7h00 às 20h30. O Palmiro e o Peres Atacarejo abrirão das 8h às 20h. O Santa Marta irá abrir das 7h00 às 19h00. O Novo Milênio estará aberto das 06h30 às 20h00.

Os supermercados Santa Fé, Santa Terezinha, Bella Vista, Cesta Básica e Santa Edwirges estarão abertos das 7h00 às 20h00. Já o Marin abrirá das 7h00 às 16h00.

Os Supermercados União, e o Gricki, até o fechamento desta edição, não haviam definido seus horários de funcionamento

Serviços da Prefeitura

A coleta de lixo será feita normalmente na cidade. Serviços de emergência, como o Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio e a Guarda Civil Municipal estarão trabalhando. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) também terá equipe de plantão e os velórios e cemitérios estarão abertos.