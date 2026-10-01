Gente e Fatos

João Batista Amaral comemorou 96 anos

A família do agropecuarista João Batista Machado do Amaral brindou na quarta-feira, dia 23, seus 96 anos de idade, quando foi cercado pelo carinho dos filhos Marcos, João Batista, José Flávio e Gustavo, das noras Fernanda, Homéria, Cláudia e Cristiane, dos netos João Paulo, Maria Eugênia, Pedro, Guilherme, Gabriela, Marina, Isabela, Beatriz e André e dos bisnetos Clarice, Miguel e Tomaz e também dos amigos que fizeram questão de enviar o abraço ao aniversariante

Chaiane dos Reis

A secretária no jornal Gazeta de Vargem Grande, Chaiane Aparecida dos Reis, comemora seus 26 anos nesta terça-feira, dia 29, quando recebe os parabéns dos pais Elaine e Ricardo, do marido Luís Fernando, das irmãs Lisandra e Karina, dos sogros Fernanda e Luís e da equipe da Gazeta

Marcelo Fiorini

Neste sábado, dia 26, o jornalista, empresário e ator Marcelo Fiorini, celebra mais um ano de vida. Ao lado da esposa Raine, da filha Elisa, que dividem a foto, Marcelo também recebe os cumprimentos dos pais José Roberto e Fátima, dos irmãos e de toda sua família