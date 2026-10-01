Polícia Militar detém homem que descumpriu medida protetiva

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira, 28 de setembro, em Vargem Grande do Sul, por descumprir medida protetiva de urgência e por violência doméstica. A ocorrência começou na Vila Santana.

Acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os policiais foram ao encontro da vítima, que informou ter medida protetiva contra o ex-companheiro. Segundo o relato, ela havia deixado a própria residência e se abrigado na casa de uma amiga, mas o homem foi até o local.

De acordo com a vítima, ele passou a intimidá-la, a proferir ofensas e ameaças e a exigir que ela voltasse para casa com ele. Com a chegada da equipe policial, o homem deixou o local, mas foi localizado mais tarde durante patrulhamento.

Após a abordagem, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA). O caso foi apresentado na Central de Flagrantes de São João da Boa Vista, onde a autoridade policial ratificou a prisão. O indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.