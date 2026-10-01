Candidata a deputada federal, Lucila avalia campanha

Os eleitores de todo o Brasil vão às urnas neste domingo, 4 de outubro, para escolher seus representantes na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, além de senadores, governador e presidente. São 1.118 candidatos a deputado federal e 1.421 a deputado estadual. Entre os candidatos a deputado federal está a professora vargengrandense Lucila Garcia (PSD), que disputou uma vaga de vereadora em 2024 e agora concorre pela primeira vez a uma cadeira no Congresso Nacional.

Fotos: Arquivo Pessoal



A Gazeta de Vargem Grande entrevistou a candidata sobre como foi a campanha, a receptividade dos eleitores, os desafios enfrentados e a expectativa para a votação. Nas respostas, Lucila avalia a experiência de forma positiva, relata os desafios e pede aos eleitores que se informem sobre os candidatos e não deixem de comparecer às urnas neste domingo.

Gazeta de Vargem Grande: Como você avalia essa sua primeira campanha para um cargo ao Legislativo Federal?

Professora Lucila Garcia: Avalio positivamente. Foi uma experiência bastante diferente de uma disputa local, uma vez que amplia bastante a minha visibilidade, proporciona posicionamentos sobre temas federais e traz a possibilidade de se discutir a importância de se ter um representante do nosso município e da nossa região ocupando uma cadeira no Congresso Nacional. Eu vejo isso como um ato necessário de educação política.

Gazeta: Como foi a receptividade dos eleitores?

Lucila: A receptividade dos eleitores foi sempre muito boa. As pessoas ficam felizes em saber que temos a possibilidade de votarmos em alguém que conhece nossa realidade de perto. Muitas pessoas me declararam acreditar na necessidade de uma renovação política para que haja transformações sociais importantes.

Gazeta: Quais foram os principais desafios que você enfrentou nessas semanas

de campanha?

Lucila: Toda campanha traz desafios, isso é inevitável. Essa campanha não foi diferente. Sei que meus posicionamentos firmes e bem claros não agradam a maioria das lideranças políticas locais o que, lamentavelmente, gerou comportamentos e atitudes hostis na tentativa de diminuir ou dificultar minha campanha. No entanto, segui firme como sempre fiz ao longo da minha vida, com o apoio das pessoas que acreditam nos meus propósitos e na história que me trouxeram até essa candidatura.

Gazeta: E o que mais te surpreendeu positivamente?

Lucila: O fato de as pessoas estarem muito mais atentas e disponíveis para entender a política. Isso me encanta, porque quando as pessoas passam a acompanhar mais de perto as situações políticas a transformação que parte da atitude do eleitorado passa a ser uma possibilidade cada vez mais real.

Gazeta: Qual sua expectativa para o pleito de domingo?

Lucila: Tenho plena consciência de que não é um pleito fácil. Principalmente para uma pessoa como eu, que não sou “herdeira política” de ninguém e que também não aceitou parcerias ou dobradas com candidatos que não cumprem ou não cumpriram em algum momento as pautas que eu defendo com afinco.

Gazeta: Qual seu recado para os eleitores nesta reta final?

Lucila: O voto é o maior poder de mudança dentro da democracia. É a forma legítima de transformarmos a sociedade. Peço aos eleitores que valorizem seu poder de decisão e não deixem nas mãos dos outros a decisão das suas vidas. Informem-se sobre os candidatos. Escolham aqueles que mais representam seus interesses. Não anulem e nem votem em branco porque quando se age dessa forma, você está dando para o outro o poder de decidir tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos quatro anos.