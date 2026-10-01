Homem de 78 anos foi encontrado morto

O senhor João Luiz de Souza Ribeiro, 78 anos, também apelidado de João do Estilingue, foi encontrado já sem vida nesta terça-feira, dia 29, por volta das 16h, na Rua São José, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul.

Estiveram no local a Polícia Civil, através do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, a Guarda Civil Municipal (GCM) e também uma equipe do Instituto de Criminalística de São João da Boa Vista, para os trabalhos de perícia.

O corpo foi retirado pelo serviço funerário e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista, com a finalidade de se fazer os exames necroscópicos que deverão apontar as causas da morte.

O boletim de ocorrência registrado como morte suspeita, deve levar a equipe da Polícia Civil a investigar com maior profundidade a causa da morte.