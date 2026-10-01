Denúncias levam PM a desarticular ponto de tráfico

Quatro pessoas foram presas em flagrante na tarde de terça-feira, 29 de setembro, por tráfico de drogas e associação ao tráfico, em um imóvel na esquina da Rua Paulo Fogaroli com a Rua Pedro Ferrari, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 15h55 pela equipe da Polícia Militar.

Os soldados Emiliano e Jangoas faziam patrulhamento ostensivo pelo bairro e, segundo o relato, já vinham recebendo havia algum tempo denúncias de moradores que não quiseram se identificar por medo de represálias. As informações apontavam intenso tráfico de drogas no local, um cômodo com quarto e banheiro, ocupado diariamente por pessoas que atuariam em associação. Alguns ficariam na calçada entregando as drogas, outros vigiando como olheiros, enquanto outros seriam responsáveis por receber o pagamento das vendas.

Durante a ronda, os militares viram quatro pessoas dentro do imóvel. Três delas já eram conhecidas da polícia por envolvimento com o tráfico. Ao perceberem a passagem da viatura, os quatro demonstraram susto e correram para o banheiro. Diante da atitude suspeita, os policiais retornaram e abordaram o grupo quando ele saía do cômodo. Os cabos Mateus, Felix e Eduardo prestaram apoio à equipe.

Na revista pessoal, um dos suspeitos portava um celular e R$ 197,70. Outro tinha dois aparelhos celulares. Com uma mulher foram encontrados um celular e uma porção de maconha em embalagem do tipo zip lock. O quarto integrante, até então desconhecido da equipe, portava um celular.

No interior do imóvel, os policiais localizaram 25 pinos de cocaína, um pino de crack e uma porção grande de maconha, todos escondidos na caixa de descarga do banheiro. Dentro do guarda-roupa havia ainda outro celular e R$ 231. Ao todo, foram apreendidos 26 gramas de cocaína, 17 gramas de maconha em duas porções, 1 grama de crack, R$ 428,70 em dinheiro e seis aparelhos celulares.

Questionados, dois dos detidos afirmaram que o dinheiro apreendido vinha da venda das drogas. Os outros dois permaneceram em silêncio. Segundo a PM, três dos quatro já haviam sido presos anteriormente por tráfico.

Os quatro receberam voz de prisão, passaram por exame médico e foram levados à Delegacia de Polícia, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a prisão em flagrante. Eles permanecem à disposição da Justiça e foram encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.